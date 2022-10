Direct na de crash op het Autodromo Internacional do Algarve legde de organisatie de race stil. De medische staf paste eerste hulp toe, waarna de motorcoureur van MTM Kawasaki werd vervoerd naar het ziekenhuis. Hier onderging hij dezelfde dag nog een operatie. Helaas kwam Steeman daar alsnog te overlijden.



De Nederlander was bezig aan een sterk seizoen in de Supersport 300. Hij won vier races en bezette de tweede plaats in het kampioenschap.

Ondraaglijk verdriet

Ad

Motorsport Power of Sport | Intense rivaliteit tussen Rea en Razgatlioglu in WK Superbikes 04/08/2022 OM 12:55

Zijn familie heeft inmiddels via diverse kanalen een verklaring naar buiten gebracht. "Iets waar je altijd bang voor bent als ouder van een motorcoureur is nu gebeurd. Onze Victor kon zijn laatste race niet winnen."



"Ondanks het ondraaglijke verlies en verdriet, delen we met veel trots dat onze held door zijn overlijden in staat was om vijf andere mensen te redden door de donatie van zijn organen. We bedanken iedereen die met ons meegeleefd heeft in de afgelopen dagen. We zullen Victor enorm missen."



Motorsport Power of Sport | Intense rivaliteit tussen Rea en Razgatlioglu in WK Superbikes 04/08/2022 OM 12:51