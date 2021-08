Beitske Visser - de Nederlandse in de volledig vrouwelijke raceklasse - was een van de betrokken coureurs. Visser en Ayla Agren moesten naar het ziekenhuis voor een check-up. Agren werd later op de dag al ontslagen. Visser twitterde een update met goed nieuws:

Motorsport W Series | Beitske Visser met de schrik vrij na mega crash op Spa 6 UUR GELEDEN

De W-series is bezig aan het 2e seizoen nadat het seizoen 2020 werd afgelast vanwege Covid.

