Het mountainbiken is constant in ontwikkeling. De beklimmingen worden steiler en de afdalingen rotsachtiger. Het Izu MTB Course volgt deze trend. Bij het ontwerpen van het gloednieuwe parcours is er niet bespaard op het aantal rotsblokken. Gecombineerd met wortelige afdalingen en enorm steile beklimmingen is dit parcours een uitdaging voor mens en materiaal. Het 4100 meter lange parcours kent een hoogteverschil van 150 meter. Met uitzicht op Mt. fuji belooft het een spektakel te worden voor de deelnemers en de toeschouwers. Maandag 26 juli is de dag van de mannen. Dinsdag 27 juli is het aan de vrouwen. Beide wedstrijden beginnen om 08.00 ‘s ochtends Nederlandse tijd.

Wat: Mountainbiken

Waar: Izu MTB Course

Wanneer: Maandag 26 en dinsdag 27 juli 08.00-10.00

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

Nederlandse Deelnemers: Mathieu van der Poel, Milan Vader, Anne Terpstra en Anne Tauber

Favorieten: Mathieu van der Poel, Tom Pidcock, Nino schurter, Mathias Fluckiger, Jordan Sarrou, Loana Lecompte, Kate Courtney, Pauline Ferrand-prevot.

Alle ogen zijn gericht op Mathieu van der Poel. Alles wat hij aanraakt lijkt in goud, of geel, te veranderen. Om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen heeft de Nederlander twee wereldbekerwedstrijden gereden. Na een aantal dagen in de gele trui rondgefietst te hebben was voor Mathieu zijn Tour de France geslaagd en ging de focus op Tokio. Voor Milan Vader verloopt de voorbereiding via de ‘klassieke’ route. Bij de wereldbekerwedstrijden in aanloop naar Tokyo werd de 25-jarige Middelburger 25e en 14e respectievelijk.

Multidisciplinair

De grootste uitdager van Van der Poel lijkt Tom Pidcock. De Ineos-Grenadiers renner liet tijdens de wereldbekerwedstrijden zien dat hij thuishoort bij de absolute wereldtop. Bij zijn eerste wedstrijd startte de Brit als 92e en wist hij te finishen als 5e. Een prestatie die op de singletracks van het mountainbiken onmogelijk leek. In zijn tweede wedstrijd stond Pidcock direct op de hoogste trede. Een aanrijding en gebroken sleutelbeen zorgen wel voor een niet-ideale voorbereiding, maar slechts een week na het ongeluk zat hij alweer op de fiets.

Meedoen voor het podium op meerdere disciplines is alleen voor de allergrootsten weggelegd. Peter Sagan probeerde in 2016 al eens een gooi te doen naar Olympisch goud op de dikke banden. Door een vroege lekke voorband had de Slowaak geen kans op een goed resultaat. Het blijft de vraag of lekrijden bij het mountainbiken pech is of een gebrek aan technische kwaliteiten. We zullen het nooit zeker weten.

De lijst met kanshebbers blijft niet steken op twee namen. De Zwitser en huidig Olympisch kampioen Nino Schurter zal topfit aan de start staan. Zijn landgenoot Mathias Fluckiger laat zien ook een kanshebber te zijn door de wereldbekerwedstrijden in Leogang en Les Gets te winnen. Wereldkampioen Jordan Sarrou is vaak in vorm als de belangen groot zijn. Ondrej Cink wordt door zijn concurrenten aangekaart als enorm sterk. De Tsjech wist nog geen World Cup te winnen, maar is altijd een gevaar voor het podium.

Peter Sagan op de Olympische Spelen van Rio 2016 Foto: Getty Images

Loana Lecomte oppermachtig

Bij de vrouwen staat er een gedoodverfde favoriet aan de start: Loana Lecomte. De pas 21-jarige française is een klasse apart dit wereldbekerseizoen. Ze heeft nog geen World Cup wedstrijd verloren. Pauline Ferrand-Prevot en Kate Courtney moeten op hun absolute top zijn om een gooi naar de gouden medaille te kunnen doen.

Jolanda Neff lijkt haar oude niveau op het juiste moment gevonden te hebben. Begin 2020 maakte de Zwitserse een harde klapper tijdens een trainingsrit en sindsdien was haar winnende vorm ver te zoeken. Tijdens de XCO World Cup van Nove Mesto eiste ze een knappe 8e plek op. Evie Richards is dit seizoen ook bezig aan een ware opmars. In Les Gets werd ze derde na een knappe comeback. De Britse lijkt dus op het juiste moment in een top vorm te verkeren.

Loane Lecomte tijdens de World Cup wedstrijd van Leogang Foto: Eurosport

Pauline Ferrand-Prevot was afgelopen seizoen de sterkste achter haar landgenoot Lecomte. Een ongelukkige val in Nove Mesto stond niet op de planning, maar vormt geen gevaar voor deelname. Bij Kate Courtney loopt het wereldbekerseizoen niet zoals gehoopt, maar de voormalig wereldkampioene kan op de belangrijkste wedstrijden altijd net iets meer. Terpstra en Tauber zijn de Nederlandse troeven bij de vrouwen. Beide Anne’s zitten constant in de top 10 van de World Cups. Tauber wist in Les Gets zelfs een zesde plek te behalen. Een podium is dan niet ver weg meer.

