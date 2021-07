Het werd al snel in de race duidelijk dat Jolanda Neff vandaag de sterkste vrouw was. Ze lag vrijwel meteen op kop en kwam ruim voor haar concurrenten over de streep. De Zwitsers zorgden daarmee voor de eerste clean sweep van deze Olympische Spelen.

De Nederlandse vrouwen Anne Terpstra en Anne Tauber reden achter de Zwitserse dames aan en konden nooit echt aanklampen voor het podium. In het laatste deel schoof Terpstra nog wat op, waardoor er voor haar een olympisch diploma is weggelegd. Anne Tauber werd elfde.

Poelplankje

Tokio 2020 Mountainbike - Tokio 2020 - Olympische hoogtepunten EEN UUR GELEDEN

Voor de dames was het befaamde plankje waar Mathieu van der Poel op rekende wel geplaatst. Dit had te maken met de lastige omstandigheden vandaag. Het parcours was nat en glibberig en dat maakte de wedstrijd extra gevaarlijk.

Veel vrouwen moesten op bepaalde plekken van hun fiets er waren een aantal ongelukkige valpartijen te zien.

Waar kijk je?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Jolanda Neff wint op mountainbike goud voor Zwitserland EEN UUR GELEDEN