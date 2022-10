Veel gekker ga je ze echt niet zien. De Amerikaanse NASCAR-coureur Ross Chastain plaatste zich gisteravond dankzij een fenomenale move voor de finales in Phoenix.

Chastain streed met landgenoot Denny Hamlin om het laatste plekje bij de final four, de finales van het NASCAR-kampioenschap. Zijn concurrent lag op de vijfde plek, terwijl Chastain op plek tien bivakkeerde, en dus moest Chastain in de laatste ronde veel plaatsen goed maken.

Ad

En dat lukte. Via de buitenste muur haalde de Amerikaan in de laatste twee bochten het halve veld in, waaronder zijn concurrent Hamlin. Nogmaals: je moet het zien om het te geloven.