Wat: Noordse combinatie

Waar: National Cross-Country Centre

Wanneer: Woensdag 9 februari (kleine schans), dinsdag 15 februari (grote schans) en donderdag 17 februari (team)

Nederlandse deelnemers: -

We hebben het al vaker aangestipt, maar in aanloop naar de Olympische Spelen kan het geen kwaad om er nogmaals op te wijzen dat het inderdaad de noorDse combinatie is en niet de Noorse. De sport ontstond weliswaar in Noorwegen, maar er is meer dan Noorwegen alleen en de sport werd al snel omarmd door meerdere landen. De winnaar werd vroeger gezien als de eerste wintersportatleet.

De eerste wedstrijden dateren van een dikke eeuw geleden en de Noordse combinatie staat al sinds de allereerste Winterspelen van 1924 op het olympisch programma. Het verbaast je waarschijnlijk niet dat de Noren de ene na de andere medaille oprapen, al is Felix Gottwald met onder meer drie keer goud de meest gedecoreerde atleet uit de olympische historie.

Lillehammer | Riiber zet succesverhaal door in nieuwe seizoen

Frenzel nieuwe recordhouder?

Eric Frenzel kan dit record in Peking overnemen, al heeft de Duitser te maken met zware concurrentie. Of Frenzel het kunststukje van twee keer goud in Pyeongchang (grote schans en team event) weet te evenaren, is nog maar zeer de vraag. Jarl Magnus Riiber wint tegenwoordig de ene na de andere wedstrijd en als Riiber een keertje ontbreekt, slaat de pas twintigjarige Johannes Lamparter of Vinzenz Geiger wel toe. Achter de jonkies staat de 33-jarige Frenzel ‘slechts’ vijfde in de strijd om de World Cup. Vlak na twee keer zilver Akito Watabe (33) trouwens niet uit, al lijkt de glans er een beetje af bij de Japanner die minder en minder zeges boekt.

Er staan tijdens Beijing 2022 drie gouden medailles op het spel, die stuk voor stuk zijn op te halen in Zhangjiakou, dat ten noordwesten van Peking in de provincie Hebei is gesitueerd. Twee medailles zijn gereserveerd voor de individuele wedstrijd, waarbij het verschil wordt gemaakt door schansspringen vanaf de kleine of grote schans gevolgd door een langlaufwedstrijd van 10 kilometer. Ook is er een teamwedstrijd, waarbij wordt gesprongen vanaf de grote schans gevolgd door 5 kilometer langlaufen.

Geen vrouwenwedstrijd...

Komen de vrouwen dan niet in actie? Nee, niet in Peking. Er werd recent in Val di Fiemme geschiedenis geschreven met de eerste gemengde wedstrijd en de vrouwen mogen zeker olympische ambities hebben, maar het voorgenomen debuut is uitgesteld naar 2026 omdat het niveau nog niet hoog genoeg zou zijn om dit te waarderen met olympisch goud, zilver en brons. Nog even geduld dus!

Terug naar wedstrijden die wel op het programma staan. De (mannelijke) deelnemers beginnen telkens met schansspringen, waarbij ze één poging krijgen. De gesprongen afstand wordt geconverteerd naar punten en die gescoorde punten bepalen de startvolgorde bij het langlaufen.

Gundersen-methode

De regels van de soms ingewikkelde noordse combinatie zijn vaak veranderd, maar dankzij Gunder Gundersen is het allemaal een stuk overzichtelijker geworden. Tot en met de jaren tachtig was pas na ingewikkelde rekenformules duidelijk wie er nu eigenlijk had gewonnen.

Gundersen vond dat maar niets en kwam met een alternatief: hoe verder je springt vanaf de schans des te groter je voorsprong bij de start van het langlaufen. Eén punt verschil bij het schansspringen zorgt ervoor dat je vier seconden eerder van start mag bij het langlaufen. Wie als eerste aan de finish komt, is ook de winnaar! Bij de landenwedstrijd is iedere gewonnen schansmeter slechts goed voor 1,33 seconden marge richting de estafette.

Winnaar direct duidelijk

Of je nu met een achterstand of voorsprong begint, maakt niet meer uit. Door deze formule toe te passen, is sprake van een eerlijke competitie en de jachtstart is nog leuk om naar te kijken ook. De slechtste schansspringer (grote schans) in Pyeongchang startte ruim zeven minuten na de winnaar. Er is geen garantie op spanning tot het einde, maar vaak is die er wel.

Mede dankzij Gundersen wordt allang niet meer overwogen om eerst te langlaufen en daarna pas te schansspringen. De echt grote verschillen worden namelijk tijdens het langlaufen gemaakt en dan zou het niet spannend meer zijn. Heel soms wordt er nog gestart met langlaufen, bijvoorbeeld als de weersomstandigheden het schansspringen dwarszitten. Langlaufen gebeurt dan via de massastart.

Otepää | Onverslaanbare Riiber trekt opnieuw de winst naar zich toe

Agenda

Woensdag 9 februari: kleine schans en 10 kilometer langlaufen (mannen)

Dinsdag 15 februari: grote schans en 10 kilometer langlaufen (mannen)

Donderdag 17 februari: grote schans en 4*5 kilometer langlaufen (team)

