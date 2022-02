Beijing 2022

Gisteren verspeelde Riiber al op knullige wijze een medaille door de verkeerde afslag te nemen bij het langlaufen , waardoor zijn eerder opgebouwde voorsprong bij het schansspringen (44 seconden) als sneeuw voor de zon verdween.

Riiber was nog maar net uit isolatie na een coronabesmetting en kon precies op tijd meedoen om de medailles, maar het liep helemaal fout. Bij een doorkomst op start/finish pakte de Noor de verkeerde baan, waardoor hij moest omkeren en waardevolle tijd verspeelde. Ondanks de voorsprong van 44 seconden voorafgaand aan het langlaufonderdeel eindigde Riiber op een zeer teleurstellende achtste plaats.

Vanwege zijn eerdere coronabesmetting moest Riiber eerder al de wedstrijd vanaf de kleine schans missen. In plaats van het verwachte twee keer goud staat Riiber nu met lege handen.

Vloek op de Spelen

De Spelen zijn de 24-jarige Noor voorlopig dus heel slecht gezind, want ook in Pyeongchang vier jaar geleden presteerde de viervoudig wereldkampioen ondermaats. Op de individuele onderdelen eindigde Riiber twee keer als vierde en op de relay werd 'slechts' zilver gepakt.

Als klap op de vuurpijl bevestigde de Noorse bondscoach Ivar Stuan vandaag dat Riiber 'vanwege vormgebrek' niet zal deelnemen aan de relaywedstrijd vanaf de grote schans en vervangen zal worden door Espen Bjørnstad.

"We hebben vanochtend een heftig gesprek gehad en hij was er echt klaar mee . Hij heeft een vreselijke Spelen gehad, ongelukkiger kan het niet zijn", zei Stuan, die Riiber probeerde over te halen om te blijven.

