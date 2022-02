Olympische Spelen

Beijing 2022 | Nuis en Van Zundert voeren oranje afvaardiging aan bij openingsceremonie

De openingsceremonie van Beijing 2022 is in volle gang. De Nederlandse afvaardiging is inmiddels binnen. Als zestigste mocht Nederland voet zetten in het Vogelnest, zoals het stadion liefkozend wordt genoemd. Dit gebeurde onder aanvoering van vlaggendragers Kjeld Nuis en Lindsay van Zundert. De delegatie gaat in Peking voor het vieren van succes en maken van mooie herinneringen.

00:00:53, 2 uur geleden