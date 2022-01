Beijing 2022

Hoewel veruit de meeste Nederlandse atleten al een aantal dagen in China zijn, vertrekt er aanstaande woensdag nog een vlucht met ongeveer vijftien mensen uit Nederland richting de Chinese hoofdstad.

Vanwege de explosie van besmettingen in Nederland is sportkoepel NOC*NSF extra voorzichtig met deze groep mensen. Zij worden bij aankomst direct getest en gaan direct in de zogenaamde 'superbubbel,' waarmee bedoeld wordt dat iedereen rondom de Spelen wordt afgesloten van het Chinese volk.

Personen die bij aankomst positief testen, gaan direct in isolatie. Negatief geteste personen gaan de superbubbel in en moeten elke dag worden getest.

176 besmettingen

Sinds 23 januari zijn er 176 coronabesmettingen geregistreerd in Peking. Vooral het Russische, Poolse en Canadese kamp is hard getroffen met besmettingen. Nederland is met 42 atleten afgereisd naar China, maar vooralsnog is er niemand positief getest.

Alle maatregelen die het olympisch comité heeft ingesteld voor en tijdens de Winterspelen zijn hier te lezen. Deze zijn in het leven geroepen "ter aanpassing aan de werkelijkheid van het huidige (covid)klimaat en om atleten die meedoen aan de Spelen te helpen."

