ZACHT OF HARD IJS?

Nils van der Poel beschuldigde de KNSB in een persconferentie van corruptie en noemde de Nederlandse ijslobby zelfs het grootste schandaal die de sport ooit gekend heeft. Shorttrack-commentator Avalon Aardoom legt uit waarom, aangezien iedereen toch op hetzelfde ijs schaatst, juist de Nederlandse schaatsers baat hebben bij hard ijs: "Wij zijn gewend aan het kwalitatief goede ijs van Thialf."

Ad

"Vooraf klaagden ze over te zacht ijs," gaat Aardoom verder. En daar zegt de bewegingswetenschapper Sander van Ginkel dus verandering in gebracht te hebben.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Atleten die brons pakken zijn blijer dan winnaars van zilveren medaille EEN UUR GELEDEN

IJSLOBBY KNSB?

Van Ginkel doet zijn uitspraken in een interview op schaatsen.nl, de website van de KNSB zelf, waarbij hij vol trots zijn invloed lijkt aan te kondigen. "Als je dat laat optekenen," haakt Neal Petersen daarop in, "dat je zo gunstig mogelijke voorwaarden wilt scheppen voor 'onze' rijders, dan kan ik me wel voorstellen dat dit bij andere landen vragen oproept."

Beijing 2022 | Maurits Hendriks reageert op uitspraken van der Poel

"Als wij zouden horen dat een Russische official even langs loopt bij de ijsmeester om de stand van het ijs zo gunstig mogelijk te beïnvloeden in het voordeel van zijn schaatsers, dan zouden wij meteen roepen: "Dit kan toch niet! Corruptie!"

DE SLOTRONDE

Dat en nog veel meer wordt besproken in de nieuwste aflevering van De Slotronde, de olympische podcast van Eurosport. De Slotronde luister je dagelijks tussen 5 en 20 februari in je favoriete podcast-app.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Dit zijn alle medaillewinnaars op dag vijf van de Olympische Spelen 5 UUR GELEDEN