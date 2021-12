Beijing 2022

China voert een zogenaamd zero-covidbeleid. Het land doet er alles aan om het coronavirus buiten de landsgrenzen te houden. Zo heeft China zeer strenge quarantaineregels en zijn er verschillende reisbeperkingen ingesteld.

Voor de Olympische Spelen worden er wel uitzonderingen gemaakt op de strenge quarantaineregels. Terwijl buitenlanders zich nu ongeveer 14 dagen af moeten zonderen, hoeven gevaccineerde sporters en journalisten voor de Spelen niet in quarantaine.

Lussysteem

Voor niet-gevaccineerden gelden wel strenge regels. Niet-gevaccineerde sporters zullen zich 21 dagen moeten afzonderen, voordat ze mee kunnen doen aan de wedstrijden.

Sporters, coaches, officials en journalisten bewegen zich in gesloten lussen is het idee. Dit ‘lussysteem’ verschilt iets van de zogenaamde ‘bubbels’ die we bij andere sportevenementen zagen.

Gescheiden

De verschillende betrokkenen in de olympische bubbel zullen zoveel mogelijk van elkaar worden gescheiden om besmetting te voorkomen. Officials worden bijvoorbeeld in andere bussen vervoerd dan sporters en journalisten. Ook gelden voor die verschillende groepen bijvoorbeeld andere looproutes.

Bovendien worden alle mensen in de olympische bubbel net als bij Tokyo 2020 dagelijks getest op corona. Buitenlandse fans zijn niet welkom op de Chinese tribunes. In Tokio vonden vrijwel alle wedstrijden zonder publiek plaats.

