Beijing 2022

AFGANG

Het stoom komt al praktisch uit de oren van Hans Klippus als Herbert de aflevering aftrapt. "Ontluisterend", foetert hij. "Ik snap dat individuele nummers en de commerciële ploegenbelangen voor gaan, maar vind het onbegrijpelijk dat Nederland hier als schaatsland mee wegkomt. Er is geen aandacht voor dit nummer in ons land.Of je bent niet goed genoeg, maar geef het dan aan."

"De mannen zitten bij elkaar in de ploeg, die trainen het hele jaar met elkaar en dan presteren ze dit. Het is niet eens spannend geweest. Je zit bijna drie seconden achter brons. Echt een afgang."

GEEN PRIORITEIT

De Nederlandse mannen werden een maand geleden nog Europees kampioen, maar dat betekende weinig, zag Bart Veldkamp. "De andere teams zijn niet bezig geweest met het EK, terwijl Nederland het zag als een bevestiging dat het wel goed zat."

"Fysiek waren ze niet goed, maar de ploegenachtervolging is geen prioriteit in ons land. En doet ook geen onderzoek. Wij zijn de enige die nog wisselen, terwijl dat inmiddels gewoon achterhaald is. Als je er geen tijd, energie en kennis insteekt, dan word je afgestraft. Het is collectief miskleunen."

"Iedereen moeten meegaan in zo'n traject", denkt Veldkamp. "Je ziet wat je dan kunt bereiken met het snowboarden. In Nederland is in het schaatsen alles perfect geregeld, maar het systeem is nu niet ingericht op het teamonderdeel."

DE SLOTRONDE

