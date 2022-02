Journalist Hans Klippus heeft zich geërgerd aan de ploegenachtervolging bij zowel de mannen als vrouwen. "Je bent in de breedte veruit het sterkste schaatsland en dan lukt het je niet om behoorlijke teams op de been te brengen. Ik vind het bijna beschamend."



Het vaste panellid geeft de schuld aan de individuele belangen. "Het is duidelijk dat daar de prioriteit ligt. Dit gaat ten koste van de teamprestatie."

Ad

Beijing 2022 | Nederlandse mannen plaatsen zich als vierde voor halve finale ploegenachtervolging

Beijing 2022 Beijing 2022 | Dit zijn alle medaillewinnaars op dag negen van de Olympische Spelen 4 UUR GELEDEN

Verschil

Eurosport-commentator en ex-shorttrackster Avalon Aardoom ziet een duidelijk verschil tussen shorttrack en schaatsen. "In het schaatsen heb je verschillende ploegen en coaches. Krijg dan iedereen maar eens bij elkaar om te trainen. De shorttrackers hebben één nationaal team. Daarin oefen je het elke dag en dan gaat zo’n relay echt leven. De relay is het koningsnummer."



Sportpsychologe Yara van Gendt onderschrijft het belang van een doel. "Bij het shorttrack wordt er een doel gesteld. Iedereen weet hoe je daar naar toe moet werken en wat de consequenties zijn. Bij het schaatsen lijkt het of de team pursuit er maar wordt bijgedaan. Misschien moeten ze het er eerst over eens worden of ze het wel belangrijk genoeg vinden. Het lijkt nu alsof dat niet zo is, maar iedereen verwacht wel dat de Nederlanders het even gaan doen."



Klippus snapt niet dat de schaatsers de achtervolging niet belangrijk vinden. "Dit is de laatste kans voor Kramer op goud en misschien wel de enige voor Bosker. Maak er dan wat van."

Beijing 2022 | Bekijk de gouden race van de Nederlandse shorttrackvrouwen terug

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Dit zijn alle medaillewinnaars op dag acht van de Olympische Spelen GISTEREN OM 16:58