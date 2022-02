De Noren verzamelden in Peking al vijftien gouden medailles, dat zijn er vijf meer dan Duitsland, de nummer twee op de medaillespiegel. Het is een indrukwekkende prestatie van een land dat slechts 5,5 miljoen inwoners telt. Hoe komt zo'n klein landje zo dominant op de Winterspelen?

Beijing 2022 | Graabak profiteert van stuurfout en pakt goud na spannende eindsprint

De Noorse atleten krijgen deze vraag ook meermaals voorgelegd. De antwoorden lopen uiteen van hard werken tot passie en van een gunstig klimaat naar goede genen. Wij gingen deze en andere mogelijke verklaringen langs op zoek naar het definitieve antwoord.

KLIMAAT

Noren grappen dat ze op ski's geboren worden. In het winterse klimaat van het land komen ze ook zeker van pas. Noorwegen is echter niet het enige land waar de natuurlijke elementen gunstig zijn. Denk aan alpenlanden als Oostenrijk en Zwitserland of de buurlanden van Noorwegen: Zweden en Finland. De prestaties van deze landen blijven op de Winterspelen ver achter op dit van Noorwegen.

GENEN

Vraag iemand een Noor te omschrijven en de kans is groot dat de woorden groot, blond en Viking genoemd zullen worden. De Noren behoren inderdaad gemiddeld de grootste mensen van de wereld, maar ook daarin verschillen ze niet heel erg van minder succesvolle landen als Denemarken, Duitsland, Zweden of ons eigen land. Wij Nederlanders zijn zelfs gemiddeld vier centimeter langer dan de Noren.

RIJK

Op de Human Development Index van de Verenigde Naties, waarin landen gerangschikt zijn op basis van onder andere levensverwachting, welvaart en onderwijs, staan de Noren fier bovenaan. Dankzij de aanweizigheid van natuurlijke grondstoffen als olie is het een bovengemiddeld rijk land. Toch bedraagt het budget van de Noorse delegatie slechts een tiende van dat van Team GB, dat enorm is gaan investeren in zowel breedte- als topsport richting London 2012.

De rijkdom van Noorwegen betaalt zich wel extra uit bij wintersporten, waar dure apparatuur en faciliteiten vaak vereist zijn.

FACILITEITEN

Dus kiest de Noorse overheid ervoor die rijkdom in te zetten om elke inwoner de mogelijkheid tot sporten te bieden. Overal in het land zijn faciliteiten beschikbaar. Bovendien is sporten voor iedereen betaalbaar gemaakt en zijn coaches en trainers vaak opgeleid, zodat jonge sporters al vroeg de juiste begeleiding krijgen.

SPECIALISME

Daarnaast kiezen de Noren ervoor zich te richten op de sporten waar ze goed in zijn. Ze investeren geen geld in bobsleeën, rodelen of skeleton, onderdelen waarvoor dure sleeën en banen opgetuigd dienen te worden. Daarentegen mikken ze op de sporten waarin ze wel succesvol kunnen zijn, zoals biatlon, langlaufen, schansspringen en de Noordse combinatie.

VEEL MEDAILLES

Het zit de Noren dan niet tegen dat er veel medailles verdeeld worden op deze disciplines. Twaalf van de voorlopig vijftien gewonnen gouden medailles bevatten in ieder geval een langlauf-onderdeel. De Noorse langlaufers kunnen misschien niet met hetzelfde aantal plakken als een Michael Phelps thuiskomen, maar het is niet geheel toevallig dat de meest succesvolle atleten op de Winterspelen meestal in het langlaufen actief waren. Ireen Wust is de uitzondering in de huidige Top5.

PLEZIER

De Noren zijn dus groot en sterk, bestand tegen kou, rijk en bovendien gespecialiseerd op medaillerijke onderdelen, maar er is nog iets uitzonderlijks aan de sportbeleving van de Noren. Tot hun dertiende worden er namelijk geen scores of klassementen bijgehouden. Het gaat erom dat de kinderen plezier beleven aan het sporten en niet resultaatgericht bezig zijn.

Paradoxaal is het olympische succes van de Noren misschien dus wel te verklaren door het feit dat de olympische gedachten er al van jongs af aan ingebakken zit: meedoen is belangrijker dan winnen.

