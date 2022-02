Beijing 2022

Maar wat zijn de sporters die je op het puntje van de bank laten zitten, die de komende weken het gesprek van de dag zijn? Kortom wie moet je gewoon live meemaken door af te stemmen op Eurosport en Vier jaar na Pyeongchang zijn de beste wintersporters ter wereld weer samengekomen in Azië voor hun kans om hun naam in de geschiedenisboeken te schrijven. Voor sommigen is dit hun eerste ervaring met de Olympische Spelen. Voor anderen is het hun zwanenzang. Allemaal hebben zij de unieke kans om een prestatie naar te zetten waar we nog tientallen jaren over praten.Maar wat zijn de sporters die je op het puntje van de bank laten zitten, die de komende weken het gesprek van de dag zijn? Kortom wie moet je gewoon live meemaken door af te stemmen op Eurosport en discovery+

Mikaela Shiffrin - alpineskiën

Vanzelfsprekend zijn nieuwe (gouden) medailles echter niet.



Toch lijkt ze op basis van haar prestaties in de wereldbeker op tijd in vorm om te oogsten. Shiffrin is drie medailles verwijderd van het recordaantal plakken voor een alpineskiester. Momenteel hebben Anja Parson en Jelena Kostelic dit in handen. Als alles meezit zou Shiffrin dus wel eens de nieuwe koningin op ski’s kunnen worden! Mikaela Shiffrin doet in Peking mee aan alle vijf individuele onderdelen . Ze won in PyeongChang goud op de reuzenslalom en zilver op de alpine combinatie. Vier jaar eerder was de Amerikaanse de beste op de slalom. Op dat onderdeel won ze ook vier wereldtitels. Bovendien heeft ze al 73 (!) wereldbekerzeges op haar naam staan.Vanzelfsprekend zijn nieuwe (gouden) medailles echter niet. De 26-jarige Amerikaanse kreeg in de aanloop naar de Spelen te maken met nogal wat tegenslag . Twee jaar geleden overleed haar vader waarna ze moeite had om zich weer te motiveren voor de sport. Daarnaast kreeg ze rugklachten en herstelde ze onlangs van een coronabesmetting.Toch lijkt ze op basis van haar prestaties in de wereldbeker op tijd in vorm om te oogsten. Shiffrin is drie medailles verwijderd van het recordaantal plakken voor een alpineskiester. Momenteel hebben Anja Parson en Jelena Kostelic dit in handen. Als alles meezit zou Shiffrin dus wel eens de nieuwe koningin op ski’s kunnen worden!

Yuzuru Hanyu - kunstrijden

De populariteit van Hanyu kent in Azië geen grenzen. Desondanks heeft de Japanner geen social media en geeft hij zelden interviews.





Tijdens het Japans kampioenschap eind december toonde hij topvorm. De tweevoudig olympisch kampioen, Het hele continent hield het hart vast toen de Japanner eind november op de training door zijn rechterenkel klapte. Ruim een maand bleef hij van het ijs, maar de Spelen kwamen gelukkig nooit in gevaar voor de man die als eerste door de grens van 100 punten (korte kür), 200 punten (vrije kür) en 300 punten (totaalscore) brak en momenteel alle wereldrecords in handen heeft.Tijdens het Japans kampioenschap eind december toonde hij topvorm. De tweevoudig olympisch kampioen, die een fascinatie heeft voor Winnie de Poeh , deed een poging om als eerste in competitie een viervoudige axel te springen. Hij landde echter niet op één voet, maar op allebei.

Wanneer Hanyu hier in Peking wel in slaagt, zou dit een absolute sensatie zijn. Het lijkt bijna een zekerheid voor goud!

Chloe Kim - snowboarden

Vier jaar geleden was Chloe Kim één van de grootste sterren van de Olympische Spelen. Ze won in Pyeongchang op zeventienjarige leeftijd goud op de halfpipe bij het snowboarden. Daarna veranderde er veel voor haar. De Amerikaanse stond wereldwijd in de spotlights. En dat ging haar niet in de koude kleren zitten. Bovendien kreeg ze in 2019 een enkelblessure. Omdat daarna de coronacrisis begon, stond ze lang aan de kant.



Kim keerde echter spectaculair terug. Ze is sindsdien ongeslagen en won onder andere de prestigieuze X-Games en de wereldtitel. In Peking gaat ze opnieuw voor haar goud. Maar alleen al voor haar spectaculaire trucs op de halfpipe moet je op tijd inschakelen!

Johannes Thingnes Bø - biatlon

Johannes Thingnes Bø won vier jaar geleden maar liefst drie keer goud in Pyeongchang en heeft in Peking de kans om nog dichter in de buurt te komen van zijn legendarische landgenoot Ole Einar Bjørndalen. De 28-jarige Noor heeft al 52 wereldbekerzeges achter zijn naam staan en won de afgelopen drie jaar ook de wereldbeker overall. Ook is Thingnes Bø twaalfvoudig wereldkampioen.



Toch lijkt de motor dit jaar te haperen. Hij pakte slechts één wereldbekerzege en heeft een flinke achterstand in het klassement. Heeft de Noor zich bewust verscholen om keihard toe te slaan in Peking?



Bø’s grootste wapen is zijn snelheid. Het is prachtig om te zien hoe snel hij zich beweegt op zijn ski’s met een geweer van minimaal 3,5 kilo op zijn rug. Sinds hij ook zijn schieten heeft geperfectioneerd, is hij een echte superster geworden. En die status wil hij in Peking bevestigen!

Suzanne Schulting - shorttrack





In drie jaar tijd werd ze twaalf keer Europees kampioen, zeven keer wereldkampioen en won ze de ene na de andere wereldbekerwedstrijd. Een absoluut hoogtepunt was de dominantie van Schulting op het WK in eigen land. In Dordrecht pakte ze vorig jaar alle vijf de mogelijke gouden medailles. Op 22 februari 2018 schreef Suzanne Schulting geschiedenis door de eerste Nederlandse shorttracker te worden die een olympische gouden medaille veroverde. Tegen alle verwachtingen in won onze landgenote de 1000 meter. Inmiddels is ze de rol van underdog ontgroeid. Nu is het Schulting op wie wordt gejaagd in plaats van andersom!In drie jaar tijd werd ze twaalf keer Europees kampioen, zeven keer wereldkampioen en won ze de ene na de andere wereldbekerwedstrijd. Een absoluut hoogtepunt was de dominantie van Schulting op het WK in eigen land. In Dordrecht pakte ze vorig jaar alle vijf de mogelijke gouden medailles. In deze vorm kan ze zorgen voor een unieke Nederlandse medailleregen in Peking

Irene Schouten - schaatsen

In Pyeongchang was Schouten nog vooral die marathonschaatsster, maar inmiddels is de 29-jarige Noord-Hollandse veel meer dan dat. Vier jaar na haar bronzen plak op de massastart, maakt ze kans op maar liefst vier gouden medailles!

Zowel op de 3.000 meter als op de 5.000 meter is ze dit seizoen nog ongeslagen. En op de massastart is ze misschien nog wel beter! En wat te denken van de ploegenachtervolging? Ondanks de onrust binnen het team , hoort hét schaatsland Nederland natuurlijk altijd tot de favorieten! Houdt Schouten het hoofd koel? Dan worden dit haar Olympische Spelen!

Nils van der Poel - schaatsen





De laatste hoogtijdagen van het Zweedse langebaanschaatsen liggen al enige tijd achter ons, maar ruim dertig jaar nadat Tommy Gustafson zich in Calgary 1988 kroonde tot de koning van de lange afstanden, beschikken de Zweden eindelijk over een opvolger.



Van der Poel is de wereldkampioen op de twee langste afstanden en bovendien wereldrecordhouder.



Tijdens de enige wereldbekerwedstrijd op de 10 kilometer van dit jaar reed hij iedereen op een hoop. In Stavanger scherpte hij niet alleen het baanrecord aan met twaalf seconden, maar bleef ook opponent Jorrit Bergsma in een directe confrontatie achttien tellen voor. De stayer eindigde de race bovendien met meerdere rondjes in de 29 seconden. Dat belooft wat voor Peking. Kaapt hij twee keer goud weg voor de neus van de Nederlanders? De lange afstanden op de schaats zijn al jaren het domein van de Nederlanders, zeker bij de mannen. Maar toen was daar ineens Nils van der Poel, die ondanks zijn naam toch echt een Zweed is.De laatste hoogtijdagen van het Zweedse langebaanschaatsen liggen al enige tijd achter ons, maar ruim dertig jaar nadat Tommy Gustafson zich in Calgary 1988 kroonde tot de koning van de lange afstanden, beschikken de Zweden eindelijk over een opvolger.Van der Poel is de wereldkampioen op de twee langste afstanden en bovendien wereldrecordhouder. Naast een veelwinnaar is de 25-jarige Zweed ook nog eens een kleurrijke persoonlijkheid met als trainingsbeest af en toe ook rare fratsen . Zo rende hij eens na een wereldbekerwedstrijd in Heerenveen 24 kilometer terug naar het hotel.Tijdens de enige wereldbekerwedstrijd op de 10 kilometer van dit jaar reed hij iedereen op een hoop. In Stavanger scherpte hij niet alleen het baanrecord aan met twaalf seconden, maar bleef ook opponent Jorrit Bergsma in een directe confrontatie achttien tellen voor. De stayer eindigde de race bovendien met meerdere rondjes in de 29 seconden. Dat belooft wat voor Peking. Kaapt hij twee keer goud weg voor de neus van de Nederlanders?

