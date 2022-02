05.35

Oei! Peperkamp vebetert haar score niet en zakt weg in het klassement. Het wordt heel spannend of ze bij de beste twaalf eindigt. Na de Nederlandse volgen er nog tien andere dames en dus moet Peperkamp in de wachtrij om te weten of ze morgen mag deelnemen aan de finale.

Beijing 2022 | Peperkamp verbetert zich niet in tweede run

04.20

Een prima eerste run voor Peperkamp. Ze snowboardt erg solide en staat voorlopig op de zesde plaats. Mocht ze eenzelfde score halen tijdens haar tweede run dan kan de finale haar bijna niet ontgaan.

Beijing 2022 | Uitstekende eerste run voor Peperkamp op slopestyle

04.00

Melissa Peperkamp komt vandaag als eerste Nederlandse in actie. De snowboardster moet zich bij de beste twaalf plaatsen om door te gaan naar de finale.

De Nederlandse komt als 18e in actie, rond de klok van 04.15.

02.00

De eerste dag van de Olympische Winterspelen is begonnen! op deze eerste dag komen er al een hoop Nederlandse atleten in actie en zijn er goede kansen voor (gouden) medailles. Zo gaat Irene Schouten op de 3000 meter voor het hoogste podium om zo haar landgenote Carlijn Achtereekte te onttronen. Die wedstrijd begint rond 09.30 Nederlandse tijd.

Daarnaast is er ook meteen een shorttrackfinale. Kan het Nederlandse gemengde estafetteteam een medaille in de wacht slepen? De heats hiervan beginnen rond 13.15.

