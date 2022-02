03:30

Nog twee uur te gaan voordat de eerste Nederlander in actie komt. Vanaf 05:30 is het aan snowboarder Niek van der Velden om zich te plaatsen voor de finale van de slopestyle. Daarvoor moet van der Velden bij de beste twaalf runs zitten.

01:30

Snowboarder Niek van der Velden is de eerste Nederlander die op dag 2 in actie komt. De atleet uit Nispen start als twaalfde in de eerste kwalificatierun. In deze explainer leggen we je alles uit over dit bijzondere snowboardonderdeel.

Beijing 2022 | Explainer - hoe werkt slopestyle?

01:00

Het schema voor de Nederlanders op dag 2 van de Winterspelen ziet er als volgt uit.

05.30: Snowboarden : slopestyle mannen, run 1 met Niek van der Velden

06:00: Snowboarden: slopestyle mannen, run 2 met Niek van der Velden

09:30: Schaatsen: 5.000m met Sven Kramer, Jorrit Bergsma en Patrick Roest

