Beijing 2022

Ondanks dat er geen gouden medailles werden behaald door Nederlanders, was er euforie om de bronzen medaille van Kimberley Bos . De 28-jarige uit Ede wist een heel imposante derde plek te behalen bij de skeleton en dit is pas de tweede medaille ooit voor Nederland op de Olympische Winterspelen als je schaatsen niet meetelt. Dit was brons, maar voelde als goud. Het echte goud was uiteindelijk voor de Duitse Hannah Neise en het zilver ging naar de Australische Jaclyn Narracott.

Schaatsen

De 500 meter sprint voor de mannen was ook spannend. Drie Nederlanders deden mee. Thomas Krol, Kai Verbij en Merijn Scheperkamp konden echter niet voor spektakel zorgen. De Chinees Tingyu Gao bracht zijn land geluk door een olympisch record te rijden in 34.32 . De Zuid-Koreaan Cha Min Kyu pakte zilver in 34.39 en de Japanner Wataru Morishige was goed voor een bronzen plak in 34.49.

Snowboarden

Het was vannacht al om 03:00 uur tijd voor de finale gemengde snowboardcross. De Verenigde Staten gingen er met het goud vandoor. Zowel Nick Baumgartner als Lindsey Jacobellis kwam als eerste over de streep en dus was goud een zekerheidje. Zo'n zekerheidje zelfs dat Jacobellis opnieuw een board grab durfde uit te voeren. De Italianen Omar Visintin en Michela Moioli pakten het zilver en het brons was er uiteindelijk voor Canadezen Eliot Grondin en Meryeta Odine.

Langlaufestafette

Daarna kwam de 4x5 km vrouwenestafette. Hier waren de Russische vrouwen erg sterk. Het kwartet kwam met een verschil van achttien seconden als snelste over de streep. Daarachter was Duitsland goed voor het zilver, wat niemand van tevoren verwachtte. Daar weer achter was het knokken voor de derde plek, maar sprintkampioene Jonna Sundling pakte voor de Zweden nipt het brons. De Finnen moesten genoegen nemen met een vierde plek.

Biatlon

De 10 kilometer sprint bij de mannen werd gedomineerd door de gebroeders Bø. Johannes Thingnes Bø pakte op dit onderdeel goud met een tijd van 24:00.4. Hij noteerde een schietfout na 6.7km maar niemand kon aan hem tippen. Zijn oudere broer Tarjei Bø kwam net tekort voor het zilver. De zilveren plak was voor de Fransman Quentin Fillon Maillet met een tijd van 24:25.9. Hij noteerde een schietfout na 3.3km.

Oudere broer Tarjei pakte dus het brons. Ook hij noteerde, net als zijn jongere broer, een schietfout na 6.7km. Tarjei kwam binnen met een tijd van 24:39.3. Hij kwam binnen twee seconden voor de Rus Maxim Tsvetkov, die net naast de medailles greep. De twee Noorse broers waren erg tevreden met het resultaat

Schansspringen

Ook was de finale van de grote schans. Nadat de Japanner Ryoyu Kobayashi al de kleine schans had gewonnen, was hij lichte favoriet om ook op dit onderdeel het goud te pakken. Maar de Noor Marius Lindvik bleek te sterk. Met een score van 296,1 kwam hij ruim drie punten boven de Japanner uit en dus moest hij genoegen nemen met zilver. Het brons was er voor de Duitser Karl Geiger, die na een sterke tweede sprong de olympisch kampioen van vier jaar geleden, de Pool Kamil Stoch, achter zich wist te houden.

