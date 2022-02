Laten we bij het schaatsen beginnen. Helaas kwamen Ireen Wüst en Antoinette de Jong tekort. Jutta Leerdam deed wel mee om de medailles. Het werd zilver, maar wat als ze die ene misser niet had gemaakt? Het goud ging naar de Japanse Miho Takagi . Brittany Bowe uit de Verenigde Staten won brons.

Beijing 2022 | "Tijdens kür was ze geweldig" - De Slotronde over Valieva en de 'mental games'

Internationaal ging het vooral over het kunstrijden bij de vrouwen. Vandaag stond de beslissende vrije kür op het programma. Alle ogen waren gericht op Kamilia Valieva, maar de vijftienjarige ging ten onder aan de druk . Haar landgenote Anna Shcherbakova profiteerde en won goud. Het zilver was voor Alexandra Trusova, eveneens uit Rusland. Kaori Sakamoto uit Japan werd derde.

Sandra Naeslund is de nieuwe olympisch kampioene op de skicross. De Zweedse eindigde vier jaar geleden in Pyeongchang net naast het podium. Canada staat traditiegetrouw ook op het podium bij dit onderdeel. In Peking was het Marielle Thompson die het Noord-Amerikaanse land vertegenwoordigt. De Duitse Daniela Maier werd naar de derde plaats gezet nadat Fanny Smith een straf kreeg van de jury.