Beijing 2022

Dat Ireen Wüst weet hoe zij op het juiste moment moet pieken, wisten we al wel, maar dat zij daar ook nu nog toe in staat, dat was dan wel weer een verrassing . Favoriet Miho Takagi beet zich stuk op het nieuwe olympische record van de Goirlese en moest genoegen nemen met zilver. Brons ging naar Antoinette de Jong, die gemengde gevoelens overhield aan deze derde plek.

Ook Suzanne Schulting was zowel teleurgesteld als blij met de kleur van haar medaille. Dat kwam vooral omdat ze zo dicht bij goud was gekomen. Niet ver voor de finish lag ze namelijk nog op goudkoers, maar de Italiaanse Arianna Fontana stak haar alsnog voorbij en eiste alweer haar tiende olympische medaille op. Daarmee is zij de meest succesvolle Italiaanse olympiër aller tijden.

Het eerste goud van de dag ging naar het Russisch Olympisch Comité bij het kunstschaatsen.Het vijftienjarige toptalent Kamila Valieva hoefde haar afsluitende kür alleen maar uit te rijden, maar trakteerde het publiek alsnog op drie viervoudige sprongen en een drievoudige axel. Zilver en brons ging respectievelijk naar Amerika en Japan.

EERSTE SKIMEDAILLES

Vandaag werden bovendien de eerste skimedailles verdeeld. Mikaela Shiffrin kon haar favorietenrol op de reuzenslalom niet waarmaken en gleed al na een handvol poortjes onderuit. De Zweedse Sara Hector klokte over twee runs de snelste tijd, voor de Italiaanse Federica Brignone en Lara Gut-Behrami.uit Zwitserland.

Haar landgenoot Beat Feuz won bij de mannen het goud op de afdaling. Even opmerkelijk als de verrassende winnaar was ook de man die het zilver opeiste en dan vooral op welke leeftijd hij zijn eerste medaille won. Johan Clarey is namelijk al 41 en dus nog niet eerder succes op de Spelen.

De Duitse Denise Hermann was de beste op de 15km biatlon. Zij hield de Française Anaiss Chevalier-Bouchet en Marte Roiseland uit Noorwegen achter zich. Die laatste had dit keer niet de hulp van een Sloveense fysio nodig om zichzelf in de medailles te langlaufen.

CONTROVERSE

Het goud dat vandaag werd uitgereikt in het shorttrack bij de mannen kwam met enige controverse. De Hongaar Liu leek te winnen, maar werd na afloop gediskwalificeerd , waardoor het goud en zilver naar Chinezen ging. Ziwei Ren en Wenlong Li profiteerden van de jurybeslissing, evenals Shaoang Liu, de broer van de gediskwalificeerde winnaar.

Verder controverse vond vandaag plaats bij het skischermen, waren diskwalificaties werden uitgereikt als cadeautjes bij Oprah Winfrey. Hierdoor kon Slovenië, het land van voormalig schansspringer Primoz Roglic, het goud opeisen, terwijl ROC en Canada het zilver en brons mee naar huis nemen.

