PLOEGENACHTERVOLGING

De stemming rond de twee ploegen was in aanloop naar de Spelen al niet opperbest en die lijn werd op het toernooi zelf doorgezet. Waar de heren helemaal naast het podium vielen, deden Ireen Wüst, Irene Schouten en Marijke Groenewoud, die Antoinette de Jong verving, het in hun troostfinale beter.

Beijing 2022 | Brons op achtervolging voor Nederlandse vrouwen

Wüst is dankzij deze bronzen plak doorgedrongen tot de topdrie van de meest succesvolle olympiërs ooit. Ze hoeft nu alleen nog de Noorse langlaufers Ole Einar Bjørndale en Marit Bjørgen voor zich dulden.

GOUD VOOR CANADA EN NOORWEGEN

De Noorse mannenploeg slaagde erin om het succes van Pyeongchang 2018 te herhalen. De Noren waren in de finale te sterk voor de Russische atleten, die hun stunt van de halve finale niet konden herhalen. Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker verloren de strijd om het brons van de Amerikanen.

Beijing 2022 | De finale van de ploegenachtervolging bij de vrouwen

De finale van de vrouwen werd een waar spektakel. Japan leek lange tijd op weg naar de olympische titel, maar in de laatste bocht liep de finale voor Japan ooit op een drama. Nana Takagi was zo vermoeid dat ze enkele meters voor de streep onderuit ging en Canada zo de gouden medaille in de schoot wierp.

KNAPPE ZESDE PLEKKEN VOOR PEPERKAMP EN VAN DER VELDEN

Anna Gasser heeft haar olympische titel op de Big Air geprolongeerd. De Nieuw-Zeelandse Zoi Sadowski Synnott won het zilver, terwijl Kokomo Murase voor Japan het brons binnen sleepte. Melissa Peperkamp werd heel knap zesde.

Beijing 2022 | Met deze run won Anna Gasser goud

Bij de mannen is de Chinese tiener Yiming Su olympisch kampioen geworden op de Big Air. De Noor Mons Røisland pakte het zilver en de Canadese winnaar op de slopestyle, Max Parrot, won het brons. Niek van der Velden behaalde een bijzonder knappe zesde plek.

GEEN SPROOKJE GOGGIA

De Zwitserse Corinne Suter mag zich na vandaag olympisch kampioene noemen op de afdaling. Suter was sneller dan drie Italiaansen die op de plekken twee, drie en vijf eindigden. De net van blessures teruggekeerde Sofia Goggia werd tweede, terwijl Nadia Delago de derde tijd neerzette.

Beijing 2022 | Corinne Suter verpest Italiaans feestje

NOG MEER NOORS GOUD

De Noorse mannen zijn op spectaculaire wijze olympisch kampioen geworden op de estafette bij het biatlon. De Russiche ploeg was verrassend sterk en liet favoriet Noorwegen in eerste instantie ver achter zich. In de laatste ronde gaf de ploeg het echter helemaal weg met dramatische schietbeurten , waardoor Noorwegen kon profiteren. Rusland moest zelfs achter Frankrijk genoegen nemen met brons.

Beijing 2022 | Noorwegen wint de estafette biatlon

FAVORIET RIIBER NEEMT VERKEERDE AFSLAG

Favoriet Jarl Magnus Riiber heeft op knullige wijze een medaille verspeeld . Hij lag lange tijd aan de leiding, maar nam een verkeerde afslag en verspeelde veel tijd. Jørgen Graabak profiteerde en won na het zilver op de kleine schans nu goud op de grote schans. Hij was in de spannende eindsprint nipt sneller dan landgenoot Jens Lurås Oftebro en de Japanner Akito Watabe.

Beijing 2022 | Graabak profiteert van stuurfout en pakt goud na spannende eindsprint

TITELPROLONGATIE FRIEDRICH DER GROSSE

Het werd een Duits feestje op de tweemansbob , waarbij alle medailles naar onze oosterburen gingen. Francesco Friedrich eiste met zijn remmer Thorsten Margis het goud op. Achter dit tweetal ging het zilver naar Johannes Lochner en Florian Bauer. Christoph Hafer en Mathias Sommer eindigde op ruime achterstand als derde.

GREMAUD HOUDT GU AF VAN TWEEDE GOUD

De Zwitserse Mathilde Gremaud heeft de olympische titel op de ski slopestyle gepakt. Ze was met haar score van 86.56 punten nipt sterker dan de Chinese superster Ailing Gu (86.23). Op grote afstand van die twee pakte de Estse Kelly Sildaru met 82.06 de eerste Estische medaille van deze Spelen.

Beijing 2022 | Gremaud wint met nipt verschil van thuisfavoriet Gu op slopestyle

