Beijing 2022

Maar we beginnen dit overzicht natuurlijk met het shorttrackgoud ! De vrouwen waren heer en meester in de finale. Ze leidden van start tot finish, op een klein momentje na. De inhaalactie van Xandra Velzeboer stond symbolisch voor de rit. Binnen een mum van tijd ging ze China weer voorbij en sloeg direct een gat. Zoveel was Nederland beter dan de rest! Zuid-Korea pakte uiteindelijk het zilver voor gastland China.

Eerder won Shaoang Liu de 500 meter bij de mannen. Het was het eerste goud voor Hongarije deze Olympische Spelen. De Rus Konstantin Ivliev werd tweede voor Steven Dubois uit Canada.

Schaatsen dan. Vooraf waren de Nederlandse medaillekansen natuurlijk niet groot op de 500 meter voor vrouwen. Toch kwamen Jutta Leerdam (vijfde) en Femke Kok (zesde) nog redelijk dichtbij.



Het goud was voor topfavoriete Erin Jackson. De Amerikaanse stootte Miho Tagaki van haar onverwachte troon. De Japanse alleskunner werd tweede. Het brons was voor de Russische Angelina Golikova.

Bij de biatlon stond de achtervolging op het programma voor zowel de dames als heren. Marte Olsbu Roeiseland haalde haar derde gouden medaille binnen . De Noorse won eerder al goud bij de mixed relay en de sprint, terwijl de individuele wedstrijd brons opleverde. Met de estafette en massastart nog te gaan, liggen er meer kansen op eremetaal. De Zweedse Elvira Oeberg werd tweede voor Tiril Eckhoff uit Noorwegen. De druiven waren zuur voor Ingrid Landmark Tandrevold , die in de slotronde de strijd om zilver verloor en er in de laatste meters compleet doorheen zakte. Ze finishte slechts als veertiende. Tandrevold kwam volledig uitgeput aan de meet en had verzorging nodig.Quentin Fillon Maillet pakte bij de mannen de olympische titel. De Fransman was eerder ook de sterkste geweest in de individuele wedstrijd. De Fransman schoot foutloos en pakte bij de derde schietbeurt de leiding. Tarjei Boe uit Noorwegen, derde in de sprint, eindigde op plek twee. De Rus Eduard Latypov, werd derde.