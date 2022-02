Weinig gouden medailles dus vandaag. Toch viel er nog genoeg te genieten. Zo was het genieten bij het kunstschaatsen en beleefde het spectaculaire Freestyle Aerials bij de dames een spannende ontknoping.

REVANCHE

Vier jaar geleden ging het helemaal mis voor Gabriella Papadakis en Guillaume Cizeron en dus ging het Franse duo in Peking voor revanche. Dat lukte. En hoe! In de kwalificatie dansten zij al een wereldrecordscore en dat kunstje deden ze bij de vrije kür nog eens dunnetjes over. Hiermee hebben ze eindelijk die nog ontbrekende olympische titel te pakken.

Het zilver ging naar het Russische tweetal Victoria Sinitsina en Nikita Katsalapov, terwijl de Amerikanen Madison Hubbell en Zachary Donohue beslag ledgen op het brons.

Beijing 2022 | Papadakis en Cizeron met indrukwekkende dans naar olympische titel

UNICUM

Kaillie Humphries kroonde zich in Peking de eerste olympisch kampioene op het onderdeel monobob. Niemand kwam in de buurt van haar tijden. Hoewel de monobob voor het eerst op het programma staat, heeft de 36-jarige Humphries al de nodige olympische ervaring.

Eerder won ze al twee gouden plakken namens Canada in het bobsleeën en nu komt daar dus een derde goud in de kleuren van de Verenigde Staten bij. Haar nieuwe landgenote Elana Meyers Taylor pakte zilver, terwijl haar oude landgenote Christine de Bruin brons mee naar huis neemt.

BEIJING 2022 | KAILLIE HUMPHRIES IS EERSTE OLYMPISCH KAMPIOENE MONOBOB

NAGELBIJTER

Acht jaar geleden was Xu Mengtao er in Sotchi op de Freestyle Aerials al dichtbij met zilver, maar in haar thuisland deed ze het zelfs nog een plekje beter met een gouden plak ter beloning. Achter de Chinese ging het zilver naar uittredend olympisch kampioene Hanna Huskova. Brons was er voor de Amerikaanse Megan Nick.

In de finale waren de beste twee een klasse apart, maar daarvoor leek Ashley Caldwell op weg naar goud. Bij de landing in haar finalesprong ging het echter mis voor de Amerikaanse en zij moest zelfs het brons aan haar landgenote Megan Nick laten.

Freestyle Skiing Women's Aerial - Beijing 2022 - Olympische hoogtepunten

OOSTENRIJKS SCHANSSPRING GOUD

Stefan Kraft, Daniel Huber, Jan Hörl en Manuel Fettner hebben na een spannende finaleronde goud gewonnen bij de teamwedstrijd schansspringen . De Oostenrijkers waren net te sterk voor Slovenië en regerend wereldkampioen Duitsland.

De olympisch kampioen van vier jaar geleden, Noorwegen, bleef in Peking met lege handen achter. Zij eindigde op nog geen volledig punt achter de Duitse springers. Ook de Japanse ploeg rond Ryoyu Kobayashi kwam tekort.

Beijing 2022 | Manuel Fettner springt naar het goud voor Oostenrijk

WAAR KIJK JE?

