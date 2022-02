Beijing 2022

Skiën mannen slopestyle

We begonnen de dag vroeg, waar bij de mannen Slopestyle skiën om de medaille geskied ging worden. Alexander Hall legde de lat al vroeg met een score van 99,01 hoog waardoor andere deelnemers risico moesten nemen. Dat resulteerde in lage scores en mislukte runs. De Noor Birk Ruud kon zijn Olympische titel niet verdedigen. Het zilver was voor Nicholas Goepper waardoor de Amerikanen een dubbelslag sloegen als het om medailles gaat. Het brons was voor de Zweed Jesper Tjader.

Alpineskien slalom mannen

Daarop volgde de slalom bij het alpineskiën. Nadat de Fransman Clement Noel een matige eerste run noteerde, was zijn tweede run bijna magisch. Hij pakte ondanks die eerste run toch goud. Johannes Strolz, die vooraf toch wel als de favoriet was bestempeld, kwam 0,61 seconden tekort ten opzichte van de Fransman. Het brons was er voor de Noor Sebastian Foss-Solevaag.

Biatlon estafette vrouwen

Bij de estafette vrouwen zijn de Zweedse vrouwen de besten. De grote ster bij de Zweedse was Hanna Oeberg. Zij startte als derde met een achterstand van 27 seconden en ondanks dat ze vier keer mistte bij het schieten, was ze veruit het snelst op de ski's. Haar jongere zus, Elvira Oeberg, wist uiteindelijk met twaalf seconden voorsprong het goud binnen te hengelen. Het zilver was voor de Russische dames en de bronzen plak ging naar de Duitse vrouwen.

Langlaufen klassieke stijl vrouwen

Hier was eigenlijk nog helemaal niks beslist, maar de Duitse Victoria Carl kwam als derde aan bij de eindsprint. Dat deed haar echter niks, want uiteindelijk kwam ze met een verschil van 0,17 seconden over de finish. Zo eindigde ze voor Jonna Sundling en Natalia Nepryaeva. Zo bleek het zilver voor Zweden en het brons voor Rusland.

Langlaufen klassieke stijl mannen

De Noren, Finnen en Russen kwamen met zijn drieën uit voor de laatste ronde. In de afdaling bleek de Noor Johannes HØsflot Klaebo te sterk voor de concurrentie en pakte goud met zijn teamgenoot Erik Valnes. De Fin Joni Mäki won de sprint voor het zilver van de Rus Alexander Terentev die genoegen moest nemen met brons.

Freestyle skiën Aerials mannen

Guangpu Qi bleek in de finale te sterk voor de concurrentie. Hij ging samen met zijn landgenoot Zongyang Jia als favorieten de finale in. Guangpu Qi was dus goed voor goud maar Zongyang Jia maakte een fout waardoor hij de schifting mistte. Het zilver was voor de Oekraniër Oleksandr Abramenko en het brons ging naar de Rus Ilia Burov.

Ijshockey finale voor brons vrouwen

Bij het ijshockey was er voor de vrouwen vandaag een bronzen plak te verdelen. De Finse vrouwen waren eigenlijk de gehele wedstrijd te sterk voor de Zwitserse wat resulteerde in een eenzijdige wedstrijd die eindigde in 4-0 voor de Finse. De finale gaat tussen Amerika en Canada en wordt donderdagochtend 5:00 uur gespeeld.

5000m shorttrack estafette mannen

De Canadese mannen hebben hier het goud weten te pakken ten koste van Zuid-Korea. Het was een spannende strijd maar de winnaar van de bronzen medaille vier jaar geleden gaan nu naar huis met goud. Het zilver was er dus voor Zuid-Korea en het brons was voor Italië.

1500m vrouwen shorttrack vrouwen

Suzanne Schulting is er niet in gelukt om de gouden medaille op het onderdeel te winnen. Na een kleine samenkomst een paar rondes voor de finish was het niet genoeg. De gouden medaille ging naar de Zuid-Koreaanse Minjeong Choi. Het zilver was voor Arianna Fontana want Suzanne Schulting kwam 0,03 seconden tekort voor de tweede plek. Zij pakte dus het brons voor haar vierde medaille deze spelen.

