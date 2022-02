In Nederland waren natuurlijk alle ogen gericht op de 5.000 meter schaatsen. Het lukte Sven Kramer helaas niet om tijdens zijn laatste individuele kunstje voor een verrassing te zorgen. Nils van der Poel pakte zoals verwacht het goud, maar het verschil met nummer twee Patrick Roest was klein. Noorwegen won brons dankzij Hallgeir Engebraten.

Beijing 2022 | Interview van der Poel wordt verstoord door premier Zweden

Jakara Anthony is de nieuwe olympische kampioene freestyleskiën op de moguls . De Australische bleef volledig foutloos in al haar runs en wist op die manier het goud te pakken. De tweede plaats was voor Jaelin Kauf (Verenigde Staten) en de derde plaats voor de Russische Anastasiia Smirnova.

Glijpartijen

Bij het langlaufen won de Rus Alexander Bolsjoenov de 30 kilometer skiatlon. Zelfs twee glijpartijen konden geen roet in het eten gooien. De voorsprong die de 26-jarige langlaufer had opgebouwd was namelijk zo groot dat hij zich geen zorgen hoefde te maken over de concurrentie. Zijn landgenoot Denis Spitsov pakte het zilver voor Livo Niskanen uit Finland.

Beijing 2022 | Bolshunov met overmacht naar de olympische skiatlon titel



Goud voor Duitsland bij het rodelen! Na zijn bronzen plak in Pyeongchang maakte Johannes Ludwig op het individuele nummer zijn room waar. Het zilver was voor de Oostenrijker Wolfgang Kindl en het brons voor Dominik Fischnaller (Italië).

Goud voor Japan

Prachtige beelden waren er bij het schansspringen. Ryoyu Kobayashi uit Japan maakte zijn favorietenrol waar op de kleine schans. De zilveren plak van de Oostenrijker Manuel Fettner had echter bijna niemand verwacht. Het brons ging naar de Pool David Kubacki.

Beijing 2022 | Kobayashi springt naar gouden medaille op de kleine schans

Tot slot was er zondag succes voor Nieuw-Zeeland. Zoi Sadowski Synott won het goud op de slopestyle bij de dames. Julia Marino (Verenigde Staten) won het zilver voor de Australische Tess Coady.

