Beijing 2022

Schaatsen 1000m

Nederlands trots op het podium. Op de eerste plaats welteverstaan. Thomas Krol pakt de gouden medaille met een tijd waar hij eigenlijk van dacht te moeten billen knijpen. Niks bleek minder waar, want wereldkampioen Kai Verbij moest zijn rit staken nadat hij precies gelijk met Canadees Laurent Dubreuil de bocht uitkwam. De buitenbocht heeft voorrang, en dus was Verbij genoodzaakt zijn ronde te stoppen. Dubreuil reed uiteindelijk een tweede tijd voor een zilveren plak en het brons was voor de Noor Håvard Holmefjord Lorentzen reed een bronzen medaille.

Freestyle skiën halfpipe

De Amerikaans geboren Chinese Eileen Gu pakte haar tweede gouden en totaal derde medaille op de Olympische spelen. Dit wist nog nooit iemand op het Freestyle skiën te doen. De 18-jarige liet maar eens zien waar ze van gemaakt was. Het zilver op de halfpipe was voor de Canadese Cassie Sharpe en het brons ook voor een Canadese. Deze keer Rachael Karker.

Curling finale 3e en 4e plek

Extravagante curler Matt Hamilton heeft de Amerikaanse curlers niet op sleeptouw kunnen nemen voor een medaille in Beijing. In de finale om het brons werd er met 8-5 verloren van noorder buren Canada.

Skicross mannen

De Zwitser Ryan Regez heeft hier het goud weten te winnen. Hij was ook leider in het wereldbekerklassement, maar probeer dat dan maar eens waar zien te maken. Geen probleem voor Regez, die binnen no time de leiding in de wedstrijd pakt. Deze geeft hij ook niet meer uit handen voor een gouden plak. Landgenoot Alex Fiva deed het ook uitstekend. Hij lag al vrij snel tweede en wist dit ook vast te houden voor zilver. Het brons gaat mee met de Rus Sergey Ridzik.

Biatlon massastart 12,5km vrouwen

De Franse Justine Braisaz-Bouchet heeft hier het goud gewonnen. Ze eindigde als vijftien seconden voor de zilveren medaille winnaar, de Noorse Tiril Eckhoff. Het brons werd gewonnen door de Noorse Marte Olsbu Roeiseland.

Dit betekent voor Roeiseland een medaille op alle vier de individuele biatlon onderdelen. Alleen de Noorse biatlon-grootheid Ole Einar Bjørndalen wist dat ooit te volbrengen. Voor Roeiseland eindigen deze Spelen met goud op de 7,5 km sprint en de 10km achtervolging, brons op de 15km en nu dus weer brons.

Baitlon massastart 15km mannen

Johannes Thingnes Bø was hier goed voor zijn vijfde (!) medaille van deze Spelen. Hij won het goud met een redelijke voorsprong op de Zweed Martin Ponsiluoma die het zilver mee naar huis mag nemen. Het brons was er voor de Noor Vetle Sjaastad Christiansen.

Quentin Fillon Maillet kwam door een paar matige schietbeurten tekort voor een medaille. Hij had de eerste biatleet kunnen worden met zes medailles op de Olympische Spelen, maar kon het niet waarmaken. Hij moest genoegen nemen met een vierde plek.

