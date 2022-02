Hij greep naast een ticket op zijn favoriete 1.000 meter, maar Kjeld Nuis bewees dat dit geen belemmering voor hem vormde om een gouden plak te bemachtigen. Net als vier jaar geleden in Pyeonchang was hij de snelste op de schaatsmijl. Hij pakte het kakelverse olympisch record van Thomas Krol af, die Nederland het derde zilver van deze Spelen bezorgde.

Vooraf was een Nederlandse zege allerminst zeker. Joey Mantia ging mee in de Amerikaanse malaise en moest zelfs genoegen nemen met een olympisch diploma. Op gepaste afstand achter de twee Nederlanders was de Zuid-Koreaan Minseok Kim op meer dan een seconde de best-of-the-rest.

FILLON MAILLET BESTE OP 20KM

De Fransman Quentin Fillon Maillet toonde zich de sterkste op de zwaarste biatlonafstand. Nog verrassender dan was de zilveren medaille voor Anton Smolski. De Wit-Rus schoot alles raak, waardoor hij topfavoriet Johannes Thingnes Boe naar het brons kon verwijzen.

Beijing 2022 | De finish van Fillon maillet op de 20 km biatlon

SENSATIONELE SPRONG BEZORGT GU GOUD

Ook het olympisch goud voor de Big Air leek naar Frankrijk te gaan. Tess Ledeux zette in haar eerste twee sprongen een score neer waar lange tijd niemand aan kwam. De Chinese superster Eileen Gu dacht daar anders over. Met haar gouden sprong in de derde run is haar totale score nipt beter dan de Française. Het brons ging naar Mathilde Gremaud.

MAYER PROLONGEERT SUPER G-TITEL

Matthias Mayer heeft zichzelf opgevolgd als olympisch kampioen op de super-G . De Oostenrijker won een dag eerder brons op de afdaling, maar gaf nu z’n concurrenten het nakijken. De 31-jarige is nu drievoudig olympisch kampioen, want in 2014 won hij in Sochi goud op de afdaling.

Beijing 2022 | Matthias Mayer prolongeert olympische super-G titel

SNOWBOARDGOUD LEDECKA EN KARL

Nadat ze vier jaar geleden de eerste olympiër werd die op twee verschillende disciplines goud wint, prolongeerde de Tsjechische Ester Ledecka vandaag haar titel op de reuzenslalom snowboarden. De Oostenrijkse Daniela Ulbing en Gloria Kotnik uit Slovenië flankeerden haar op het podium. Bij mannen ging het goud naar Oostenrijker Benjamin Karl voor de Slowaakse Tim Mastnak en Victor Wild van team ROC.

GEISENBERGER SCHRIJFT RODELGESCHIEDENIS

De Duitse Natalie Geisenberger schreef vandaag rodelgeschiedenis door voor de derde Olympische Spelen op rij het individuele goud op te eisen. De routinier profiteerde van een uitglijder van wereldkampioene Julia Taubitz. Een halve seconde achter Geisenberger ging het zilver naar een andere landgenote, Anita Berreiter. De Russische Tatyana Ivanova greep het brons.

Beijing 2022 | Geisenberger schrijft rodelgeschiedenis met derde gouden plak op rij

SCANDINAVIË BOVEN BIJ LANGLAUFSPRINTS

Bij de langlaufsprint bij de dames stond er geen maat op Jonna Sundling. Bijna drie seconden achter haar was het zilver voor haar landgenote Maja Dahlqvist, terwijl het brons ging naar Jessie Diggins, die er niet in slaagde Team USA het eerste goud te bezorgen. Johannes Hoesflot Klaebo was bij de heren de beste, voor de Italiaan Federico Pellegrino en de Rus Alexander Terentev.

Beijing 2022 | Klaebo blijft Pellegrino voor en sprint naar langlaufgoud

ITALIË DOLBLIJ MET CURLINGDUO

Vooraf werden ze niet tot de favorieten gerekend, maar het Italiaanse duo Amos Mosaner en Stefania Constantini was in de finale bij het mixed double curling oppermachtig voor de Noorse ploeg: 8-5. Zweden boekte in de troostfinale zelfs een nog ruimere zege. De Britten kregen met 9-3 ruim het nakijken.

Beijing 2022 | Italiaanse commentatoren gaan uit hun dak na verrassende winst in de halve finale

WAAR KIJK JE?

