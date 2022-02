Beijing 2022

Hwang dus. Hij pakte het goud in een finale met maar liefst negen deelnemers, zonder Knegt. Onze landgenoot liep tegen een penalty aan in de halve finale en werd uitgeschakeld. Ondanks het aantal deelnemers werd het geen chaotische finale. De Zuid-Koreaan werkte zichzelf langzaam naar de kop om deze niet meer af te geven. Het verschil tussen de nummers twee en drie was klein. Steven Dubois (Canada) pakte het zilver voor de Rus Semjon Jelistratov.