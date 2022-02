Beijing 2022

Massastart vrouwen

Schouten kreeg het voor elkaar. Na de 3000m en de 5000m was het weer raak. Na een tijdje goed voorin mee te draaien, leek het in de laatste ronde fout te gaan voor Schouten. De Canadese Ivanie Blondin leek er met het goud vandoor te gaan. Maar Schouten bleef volgen en wist met een geweldige eindsprint het goud op haar naam te zetten.

Het zilver was dus voor de Canadese Blondin en achter hen volgde de Italiaanse Francesca Lollobrigida, die het brons mee naar huis mag nemen.

Massastart mannen

Daarachter waren twee Zuid-Koreanen goed voor zilver en brons. Dan hebben we het over Chung Jae-won en Lee Seung-hoon.

Freestyle skiën halfpipe mannen

De zaterdagnacht begon om 02:00 uur met de halfpipe voor de mannen. Hier wist Nico Porteous in zijn eerste run meteen de beste run van iedereen neer te zetten. Met een score van 93.00 werd hij de winnaar. Hij werd door zijn team getrakteerd op een haka, een traditionele maoridans

De Amerikanen David Wise en Alex Ferreira wonnen zilver en brons.

Curling finale mannen

De Zweedse mannen hebben de curlingfinale met 5-4 gewonnen van Groot-Brittannië. Na tien ends was er nog geen winnaar en in het extra end wist Zweden de partij naar zich toe te trekken.

Er is geen uitleg nodig dat dit betekent dat de mannen uit Groot-Brittannië zilver hebben gewonnen. Het brons ging gisteren al naar de Canadezen, ten koste van onze favoriete curler Matt Hamilton.

Langlaufen 50km massastart vrije stijl

De start van dit evenement werd door barre weersomstandigheden uitgesteld en de wedstrijd ingekort. In plaats van 50 is er nu 'maar' 28 kilometer afgelegd.

Alexander Bolshunov uit Rusland zal daar niet wakker van hebben gelegen. Hij was favoriet, maar zou goede tegenstand krijgen van de Noor Johannes Klaebo. Maar Klaebo had last van maagklachten en heeft de finish uiteindelijk niet gehaald. Bolshunov was de snelste in de slotfase en won zo zijn derde goud op deze Olympische Winterspelen.

Het zilver op dit onderdeel was voor mede-Rus Ivan Yakimushkin en het brons was voor Simen Hegstad Krueger waardoor Noorwegen nog wel op het podium stond.

Paarrijden vrije kür

De Chinese Sui Wenjing en Han Cong hebben na een zinderende finale vrije kür het goud in eigen land weten te houden. Na een wereldrecord op de korte kür van vrijdag (een 84.41) konden ze zaterdag ook leveren.

Het verschil met het Russische paar Evgenia Tarasova en Vladimir Morozov was o zo klein, maar dus net genoeg. Voor het brons was het weer een Russisch paar. Dit maal Anastasia Mishina en Aleksandr Galliamov.

Finale derde plek curling vrouwen

Voor het curlingbrons stonden Zweden en Zwitserland tegenover elkaar. Na tien ends was de eindstand 9-7 voor de Zweedse dames. De grote finale gaat zondag tussen Japan en Groot-Brittannië.

Bobsleeën tweevrouwsbob

Het Duitse duo Laura Nolte en Deborah Levi heeft op dit onderdeel de gouden plak gewonnen. Nolte en Levi waren over vier runs 0,77 seconden sneller dan landgenoten Mariama Jamanka en Alexandra Burghardt. Ze wordt de Duitse dominantie in de bobslee voortgezet.

Het brons kwam op naam van de Amerikaanse Elana Meyers-Taylor en Kaillie Humphries.

Troostfinale ijshockey mannen

De zaterdag eindigde met de ijshockeywedstrijd om het brons bij de mannen. Zweden nam het op tegen Slowakije. De Slowaken scoorden er twee in de tweede periode en toen Zweden vervolgens risico moest nemen werd dat twee keer afgestraft. Dit zorgde voor een 4-0 overwinning van de Slowaken.

De echte finale gaat zondag tussen Finland en Rusland.

