De Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong kwam op de streep maar net tekort en won zilver. België kon dankzij de derde plaats van Hanne Desmet voor het eerst deze Winterspelen een medaille vieren. Voor Nederland was de winst van Schulting op de 1000 meter shorttrack natuurlijk het mooiste . Ze begon de dag al met een wereldrecord in de kwartfinale, kwam niet in de problemen in de halve finale heen en won vervolgens met nipt verschil de eindstrijd.

Beijing 2022 | “Dit is bizar” - Stralende Suzanne Schulting na gouden finale

Oppermachtige Van der Poel

Beijing 2022 | Dit zijn alle medaillewinnaars op dag zes van de Olympische Spelen





Patrick Roest pakte het zilver dankzij een goed opgebouwde race voor de verrassende Italiaan Davide Ghiotto. Jorrit Bergsma stelde, net als op de 5000 meter, teleur en werd vierde. In de morgen waren alle ogen gericht op de 10000 meter en dan met name op Nils van der Poel. De Zweed was magistraal en won de langste individuele afstand met een wereldrecord. Het zou zomaar eens het laatste kunstje geweest kunnen zijn van Van der Poel , want de uitgesproken schaatser hint op een afscheid.

Beijing 2022 | Sublieme van der Poel in wereldrecord naar goud op 10km

Derde medaille voor Roeiseland





De Zweedse Elvira Öberg bleef ook foutloos, maar eindigde 30 seconden achter Roeiseland. Dorothea Wierer uit Italië pakte knap de derde plek. Marte Olsbu Roeiseland pakte op de 7,5 kilometer sprint haar derde olympische biatlonmedaille . Op de sprint was zij foutloos met schieten en razendsnel op de ski's. Eerder won de Noorse met haar land de gemengde estafette. Op de individuele wedstrijd eindigde ze als derde.

Op de 15 kilometer klassieke stijl biatlon ging het goud naar Finland. Iivo Niskanen verwees de winnaar van de skiatlon, Alexander Bolshunov, naar het zilver. Sprintkampioen Johannes Klaebo werd derde.

Beijing 2022 | Iivo Niskanen verslaat gouden medaillewinnaars en is nu zelf olympisch kampioen

Tweede goud voor Zwitserland

Lara Gut-Behrami bezorgde op de Super G Zwitserland zijn tweede gouden medaille. De tijd van 1:13:51 bleek genoeg voor eerste plaats. Het zilver ging naar Mirjam Puchner. De Oostenrijkse was goed voor een tijd van 1:13:73. Brons was er voor de landgenote van de winnares, Michelle Gisin, met een tijd van 1:13:81.

Beijing 2022 | De winnende race van Lara Gut-Behrami op de Super-G

Volop spektakel was er ook op de halfpipe bij het snowboarden. De Japanner Ayumu Hirano was in zijn laatste run goed voor een score van 96.00. Hij eindigde daarmee bijna vijf punten voor de winnaar van de zilveren medaille, Scotty James uit Australië. De bronzen plak ging naar de Zwitser Jan Schrerrer.

Beijing 2022 | De derde run van Ayumu Hirano





De laatste gouden medaille van de dag ging naar Duitsland. Christopher Grotheer won op de skeleton voor zijn landgenoot Axel Jungk. Yan Wengang uit China pakte het brons. Levende snowboardlegende Shaun White greep net naast een medaille. De drievoudig olympisch kampioen nam afscheid met de vierde plaats

Beijing 2022 | Skeletonners Grotheer en Jungk zorgen voor Duitse dubbelslag

