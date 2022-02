Voor Nederland was het meteen raak op dag eerste dag. Irene Schouten maakte haar favorietenrol op de 3000 waar en ging met goud naar huis. Zilver was er voor haar directe tegenstander, de Italiaanse Francesca Lollobrigida. Isabelle Weidemann pakte het brons namens Canada.

De shorttrackploeg kon het succes van de collega op de lange baan helaas niet kopiëren. Het mixed relay team was een van de favorieten, maar uitgerekend Suzanne Schulting ging onderuit in de halve finale. Hierdoor kon China uiteindelijk de winst grijpen en voor de eerste gouden medaille van het gastland zorgen. Italië werd nipt tweede en Hongarije completeerde het podium.

Ad

Beijing 2022 | Dit waren de hoogtepunten op de eerste dag van de Olympische Spelen!

Beijing 2022 Beijing 2022 | Dit waren de hoogtepunten op de eerste dag van de Olympische Spelen! 2 UUR GELEDEN

Voor Noorwegen was het twee keer raak op de openingsdag. Vier jaar geleden won Noorwegen het medailleklassement en ook nu is de goede lijn snel ingezet. Therese Johaug won de 7,5 kilometer van het skiatlon en was de eerste medaillewinnares van deze Spelen. Ze eindigde voor de Russische Natalia Nepryaeva en de Oostenrijkse Teresa Stadlober, Later was Noorwegen ook op de mixed relay de beste en dus gaat het eenzaam aan kop van de medaillespiegel. Frankrijk pakte het zilver en Rusland mag de bronzen medaille mee naar huis nemen.

Dat ze in Slovenië van schansspringen houden, weten we inmiddels en dat werd bevestigd door de gouden medaille van Ursa Bogataj op de kleine schans. Landgenote Nika Kriznar pakte het brons en dus was er genoeg reden tot juichen voor de Slovenen. De Duitse Katharina Althaus greep tussen de twee Sloveense springers het zilver.

Bij het freestyle skiën was er een verrassende winnaar. De 21-jarige Zweed Walter Wallberg was de beste en liet favoriet Mikael Kingsburry uit Canada en Ikuma Horishima uit Japan achter zich op het onderdeel moguls. Wil je weten wat de Olympische Spelen de komende weken verder nog te bieden hebben. Bekijk dan hier een totaaloverzicht.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Dit waren de hoogtepunten op de eerste dag van de Olympische Spelen! 2 UUR GELEDEN