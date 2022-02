Valpartij Suzanne Schulting

Dit hadden de Spelen van Schulting moeten worden, en dat is het ook wel geworden, maar het begon als een nachtmerrie. In de halve finale van de gemengd teamestafette was het uitgerekend Schulting die met een te hoge snelheid de bocht aanviel, wilde versnellen en toen haar evenwicht verloor. De olympische droom van de gemengde shorttrackploeg eindigde toen, samen met Schulting, in de boarding.

Ondanks het onstuimige begin werd Suzanne Schulting één van de helden van deze Spelen. De mentale kracht die nodig is om deze teleurstelling om te zetten in vier medailles is indrukwekkend. Zulke veerkracht is niet voor iedereen weggelegd . Met goud op de 1000m en de 3000m relay, zilver op de 500m en brons op de 1500m. Met de bronzen plak op de 1500m was Schulting niet tevreden. Met tranen in haar ogen stond ze bij de bloemenceremonie op het podium. Ze voelde zich zoveel beter dan dat ze had laten zien. Haar prestaties waren fenomenaal, maar het begon op de verkeerde voet.

De tranen van Itzhak de Laat

Voor Itzhak de Laat mogen de Winterspelen van Beijing 2022 snel vergeten worden. In de team relay bij de mannen liet De Laat zich in de laatste bocht van de halve finales verschalken door de Koreanen en Russen waardoor Nederland werd uitgeschakeld op 0.002 seconden. Ondanks dat Sjinkie Knegt voor de ploeg sprak, legde De Laat de schuld volledig bij zichzelf: "Ik heb het zó verknald." Ook de 500m was geen succes voor De Laat. De Nederlander ging onderuit in de heats en ook op de 1000m wist De Laat niet te blijven staan.









Ploegenachtervolging "zijn jullie wel een team?"

Bert Maalderink van de NOS vroeg aan de achtervolgingsploeg van de dames, Schouten, De Jong en Wüst, of zij een team waren na de teleurstellende kwartfinalerace. Nederland heeft de sterkste schaatssters van de Spelen opgesteld, maar van een samenwerking was niet te spreken. Individueel is het drietal goed voor vijf medailles. De ploegenachtervolging had op papier een gemakkelijke gouden plak moeten zijn. Iedere kijker van de ploegenachtervolging zag duidelijk dat het voor geen meter liep met het drietal. In de B-finale maakte Antoinette de Jong plaats voor Marijke Groenewoud. Door te winnen van de Russen mocht er alsnog een bronzen medaille toegevoegd worden aan de medaillespiegel voor Nederland.

Ook bij de mannen boterde de ploegenachtervolging niet. Sven Kramer had alle zinnen gezet op dat onderdeel om in stijl afscheid te nemen van de Olympische Spelen na zijn succesvolle carrière. Ook bij de heren was er in aanloop naar de Spelen het één en ander over gezegd. De commerciële ploegen in het Nederlandse schaatscircuit en het samen trainen gaat niet hand in hand. Hierdoor kan de bondscoach wel de drie beste Nederlanders selecteren, maar of het dan ook snel gaat op het ijs is de vraag. Uiteindelijk moesten Kramer, Bergsma en Bosker en Roest genoegen nemen met de vierde plek . Net buiten het podium. Geen medaille voor Sven Kramer op zijn laatste Olympische Spelen.

Vroegtijdige uitschakeling Glen de Blois

Glenn de Blois is vroegtijdig gestrand in de snowboardcross. Nadat de 26-jarige Nederlander vorig jaar de wereldbekerwedstrijd in Chiesa had gewonnen, waren de verwachtingen hooggespannen. In Peking kon hij na een teleurstellende kwalificatie echter ook in de achtste finale niet overtuigen. Hij werd vierde en laatste in zijn heat, waardoor hij al snel was uitgeschakeld.





