Beijing 2022

De medailles van Eileen Gu

De Chinese (of Amerikaanse) Eileen Gu één van de meest besproken personen van deze Spelen. Gu is geboren in Amerika, studeert aan de prestigieuze Stanford University en schreef al voor de New York Times, maar komt uit voor China. Een supervrouw die voor China kiest, dat doet de nationalistische houding van het land natuurlijk goed.

Naast dat ze als 18-jarige ene nogal opvallende verschijning is, kan ze ook verdomd goed skiën, of freestyle skiën om precies te zijn. Ze won het event op de halfpipe en was ook de sterkste in het spectaculaire event Big Air , waarbij de atleten op een grote schans enorme hoogte maken en in één sprong zoveel mogelijk mooie trucs moeten laten zien.

Ook op het slopestyle-event gooide Gu hoge ogen met een zilveren plak. Met haar 300.000 volgers op Instagram en ruim 1,5 miljoen volgers op het Chinese platform Weibo gaan we de komende jaren nog genoeg van Gu zien en horen, zowel op als buiten de piste.

De val van Shiffrin

Deze titel kan letterlijk genomen worden. De Amerikaanse superster reisde met hoge verwachtingen af naar de Chinese hoofdstad, maar haar olympische avontuur eindigde in totale mineur. In het eerste onderdeel, de reuzenslalom , ging het al op dramatische wijze mis voor Shiffrin, die in haar kwalificatierun binnen luttele seconden onderuit ging.

Het zou een voorbode zijn voor een horrorspelen. Naast haar val op de reuzenslalom ging de Amerikaanse ook onderuit op de normale slalom. In een uiterste poging om haar geluk om te draaien leende ze de ski's van de Italiaanse Sofia Goggia , die zilver won op de afdaling en dezelfde skifabrikant heeft als Shiffrin, voorafgaand aan de combinatie. Goggia liet een briefje achter op haar ski's waarop 'Fly Mika, you can!' stond. De Amerikaanse hield het bij het zien van de boodschap niet droog.

De leenski's leken aanvankelijk hun vruchten af te werpen, want op de afdaling eindigde Shiffrin op een keurige vijfde plaats, maar nog belangrijker: ze kwam de run door zonder te vallen. Haar opleving was echter van korte duur. Op de normaal voor Shiffrin zo goed gezinde slalom ging ze wederom onderuit, waardoor ze een medaille op haar buik kon schrijven. Na afloop reageerde ze, ondanks alle teleurstellingen, redelijk nuchter op haar derde valpartij.

De rel rondom Valieva

Het zouden geen Olympische Spelen zijn zonder een relletje rondom de Russische ploeg. Dit keer had de piepjonge Kamila Valieva de eer om de negatieve aandacht op te strijken. De vijftienjarige Russin kwam halverwege het toernooi in opspraak vanwege een positieve dopingtest, maar kon haar olympische avontuur vervolgen nadat het CAS had besloten dat ze vanwege haar leeftijd beschermd moest worden.

Valieva greep samen met haar landgenoten het goud bij het teamevent, mede dankzij een prachtige kür van haarzelf, maar daarna werd alle druk van buitenaf haar duidelijk teveel. Ze ging tijdens de vrije kür twee keer onderuit en greep daardoor naast het podium. Je zou verwachten dat haar coach een troostende arm om haar heen zou slaan, maar bij het verlaten van het ijs bleek niets minder waar

Eigenlijk is bij een dopingzaak de sporter zelf altijd de gebeten hond, maar in de zaak van Valieva verschoof de aandacht, mede door de kille woorden na haar mislukte individuele wedstrijd, naar de coaches. IOC-voorzitter Thomas Bach had geen enkel goed woord over voor het gedrag van de begeleidingsstaf van de Russin. "Ik was geschokt toen ik de wedstrijd op tv bekeek. Het is onvoorstelbaar hoeveel druk een vijftienjarig meisje moet voelen", zei hij tijdens een persconferentie. "Je ziet haar worstelen met de immense stress. Waarschijnlijk wilde ze dit verhaal achter zich laten."

De tranen van Shaun White

De Amerikaan kon in de finale van de halfpipe net niet op het podium komen. De Amerikaan is een wereldwijd bekende snowboarder die drie keer olympisch kampioen werd.

White wilde in Peking nog een laatste keer voor zijn land uitkomen. Hij plaatste zich met moeite voor de finale, maar kwam toch nog verdomd dicht bij de medailles. Hij slaagde er dus niet in om zijn indrukwekkende collectie medailles uit te breiden. The flying tomato won tijdens de olympische Spelen in Turijn, Vancouver en Pyeongchang goud op de halfpipe.

White gaat zich nu richten op het uitbreiden van zijn zakelijke imperium. De Amerikaan heeft een eigen snowboardmerk en biedt cursussen aan om de sport beter onder de knie te krijgen.

De klasse van Quentin Fillon Maillet

In het biatlon waren de Noren zoals gewoonlijk weer enorm dominant, maar ondanks hun zes gouden medailles en veertien in totaal heeft de Scandinavische equipe minder gepresteerd dan verwacht. De grootste reden daarvoor was het geweldige optreden van Quentin Fillon Maillet. De Fransman won goud in de individuele wedstrijd en de achtervolging, en pakte het zilver op de sprint en de twee estafettes.

Op vrijdag kon Fillon Maillet geschiedenis schrijven door de eerste biatleet ooit te worden die een medaille won op zes olympische onderdelen, maar vanwege een paar mindere schietbeurten - en waarschijnlijk ook wat vermoeidheid van alle onderdelen - kwam de Fransman als vierde over de streep.

Frankrijk kan sowieso terugkijken op een goed optreden bij het olympisch biatlon. Fillon Maillet won dus vijf medailles in totaal, terwijl zijn vrouwelijke landgenote Justine Braisaz-Bouchet de massastart won. Helaas voor de Française had ze haar plak nog niet gehad toen ze voor de camera van Eurosport stond, maar haar gevierde ploeggenoot kon er best eentje missen zodat er ook bij Braisaz-Bouchet een gouden plak om de nek hing.

