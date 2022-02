Beijing 2022

Kjeld Nuis, goud op 1500 meter

Kjeld Nuis won bij de Spelen in Pyeongchang goud op zowel de 1000 als 1500 meter. In Peking wist Nuis zich alleen te plaatsen op de 1500 meter. Dat was dus de afstand waarop het moest gebeuren.

De grootste concurrentie voor Nuis kwam uit eigen land. In de rit voor die van Nuis zette Thomas Krol een nieuw olympisch record neer. De rijder van Team Reggeborgh moest daardoor een foutloze rit rijden om onder de tijd van zijn landgenoot te duiken. Dat deed hij ook. Nuis reed 1:43,21 minuten, meer dan drie tiende sneller dan Krol.

Nuis gaf na de rit aan veel van teamgenoot Ireen Wüst te hebben geleerd. Ze had hem gezegd: ''Blijf gewoon kalm, leg je armen op je rug en rijd tot de finish door. Jij kan de beste zijn.'' Dat heb ik gedaan en daardoor heb ik vandaag goud gewonnen'', aldus Nuis.

Kimberley Bos, brons op skeleton

Voor de Spelen in Peking won Nederland medailles in de volgende sporten: Kunstschaatsen, shorttrack, langebaanschaatsen en snowboarden. Zodra daar een nieuwe sport bijkomt is dat heel bijzonder. Kimberley Bos deed dat op 11 februari.

Bos ging als medaillekandidate van start op de baan in Zhangjiakou. Eerder dit seizoen werd ze Europees kampioen op de skeleton. Toch kende haar start veel problemen. In haar eerste run werd ze slechts tiende. Gelukkig kon de vrouw uit Ede zich verbeteren in de daaropvolgende runs.

Bij de laatste afdaling ging ze van start als nummer vier in het klassement. Door een geweldige run wist ze nog een plaatsje te stijgen en greep ze de bronzen medaille. Kimberley Bos werd daarmee de eerste Nederlandse die een medaille wint in een sleesport.

Irene Schouten, winst op massastart

Dat Irene Schouten weleens met heel veel medailles naar huis zou gaan, hadden kenners al voorspeld. Dat ze die verwachtingen op het hoogste podium dan ook waarmaakt is ongelooflijk knap. Schouten pakt drie keer goud en een brons. Door deze geweldige prestaties staat ze in een illuster rijtje met Yvonne van Gennip en Ard Schenk die eerder al drie keer goud op een Spelen pkaten.

De massastart was het laatste kunstje van de Noord-Hollandse in Peking. Door een valpartij van haar ploeggenote Marijke Groenewoud moest Schouten het in de afsluitende sprint helemaal zelf doen. Ze kwam al vroeg op kop, maar zag dat ze in de laatste bocht door de Canadese Ivanie Blondin werd ingehaald.In de allerlaatste meters kon Schouten toch weer langszij komen door een inspanning die uit haar tenen kwam. Schouten pakt haar derde goud.

De emotie na de finish was bijzonder om te zien bij het Nederlandse goudhaantje. Niet alleen zij kon de tranen niet bedwingen, maar ook haar coach Jillert Anema en ploeggenoot Jorrit Bergsma waren hun emoties niet de baas.

Ireen Wüst, goud op 1500 meter

Ireen Wüst won goud in Turijn, Vancouver, Sochi en Pyeongchang. Niemand had rekening gehouden met een nieuwe gouden medaille voor de inmiddels 35-jarige atlete. Wüst liet echter zien dat meer haar altijd rekening gehouden moet worden. Ze kan pieken als geen ander.

Wüst zette in de twaalfde rit een geweldig tijd neer. Ze haalde uit in 1:53,28 minuten: een uitzonderlijke tijd en olympisch record. Niemand kon aan de tijd komen van de Brabantse waardoor ze haar 'streak' doorzet. Nog nooit won een atleet op vijf achtereenvolgende Spelen een gouden medaille. Wüst werd een olympische legende, dat werd ook in het buitenland opgemerkt.

Shorttrackvrouwen, goud op relay

Nog nooit wisten de Nederlandse shorttrackvrouwen de finale te bereiken van het olympische toernooi. Telkens kwamen ze niet door de halve finale. In 2022 rekenden ze af met die nare statistiek. Voor het eerst stonden de bronzen medaillewinnaars van vier jaar geleden in een olympische finale.

In die finale lieten ze zien dat ze daar ook thuishoorden. De Nederlandse vrouwen begonnen de wedstrijd van kop af aan en gaven die positie even uit handen. Xandra Velzeboer werd even inghaald, maar pakte de koppositie meteen weer terug door een geweldige inhaalactie. In de slotronden van Suzanne Schulting kon zij de veiligstellen op het koninginnennummer van het shorttrack.

De Nederlandse zege was extra emotioneel door het overlijden van teamgenoot Lara van Ruijven in 2020. Van Ruijven overleed tijdens een trainingskamp in Frankrijk aan een auto-immuunziekte. Het relayteam eerde haar tijdens de bloemenceremonie door een handkusje de lucht in te sturen.

