5. Schansspringen - 90+ km/u

Alhoewel je bij skispringen of schansspringen niet over sneeuw of ijs beweegt maar door de lucht vliegt, worden er nog altijd hoge snelheden bereikt door de atleten.

Ad

Direct na de aanloop in aerodynamische houding – waarbij snelheden tussen de 80 en 100 kilometer per uur worden behaald – en de afzet legt de deelnemer zijn of haar lichaam zo ver mogelijk voorover, het liefst evenwijdig aan de ski’s. Deze kunnen zij parallel houden of in een V-vorm.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Olympische droom Kramer valt in duigen na nieuwe positieve test 6 UUR GELEDEN

Vroeger was de parallelvorm de standaard, maar eind jaren tachtig demonstreerde Jan Boklöv voor het eerst de V-vorm.

4. Alpineskiën - 125 km/u

De afdaling is het pronkstuk van het alpineskiën . De risico’s zijn het grootst, de topsnelheden het hoogst, de sprongen het verst en het totaalplaatje het spectaculairst. Er worden amper bochten in het parcours getekend, want het gaat echt om jezelf zo snel mogelijk naar beneden storten.

Met snelheden tot 125 km/u kan de skiër zich geen foutje veroorloven of hij of zij ligt in de berm. Dominik Paris geldt al jaren als één van de beste afdalers in het alpineskiën. Op dit filmpje kun je goed zien hoe snel hij daar beneden raast.

Bormio | Paris behaalt dankzij prachtige run een mooie overwinning op de afdaling

3. Skeleton - 130 km/u

Skeleton is vrij simpel uit te leggen : de atleten rennen zo hard als ze kunnen naar de baan, springen met hun hoofd vooruit en op hun buik liggend op hun slee en moeten zo snel mogelijk een parcours afleggen. Meer is het eigenlijk niet. Tijdens een rit over de baan kunnen er snelheden rond de 145 kilometer per uur behaald worden, maar meestal ligt de gemiddelde snelheid tussen de 120 en 130 kilometer per uur.

In dit filmpje dat gemaakt is door de Nigeriaanse skeletonster – die combinatie zagen wij ook niet snel aankomen – kun je zien hoe snel een skeletonner over het ijs beweegt.

Heb je dan stalen zenuwen of niet? Er is in ieder geval één Nederlandse die net zo'n durfal is als de Nigeriaanse. Haar naam luidt Kimberley Bos en ze is kanshebster voor een medaille. Haar gaan we dus goed in de gaten houden!

2. Rodelen - 140 km/u

Rodelen staat ook wel bekend als de zustersport van skeleton , want de twee sporten zijn precies het tegenovergestelde van elkaar. Waar skeletonners met hun buik op de slee en hun hoofd naar voren liggen is het voor rodelaars precies andersom. Rodelaars liggen op hun rug met hun benen vooruit.

In tegenstelling tot skeleton is de slee bij rodelen gebaseerd op de vorm van het lichaam. Bij skeleton is de slee juist zo plat mogelijk om zo veel mogelijk snelheid te genereren. Door de aerodynamische vorm van het lichaam van de atleet liggen de snelheden bij rodelen net iets hoger dan bij skeleton.

De Duitsers zijn mondiaal het meest succesvolle rodelland en gaan ook in Peking weer voor de hoogste podiumplek.

Natalie Geisenberger tijdens een van haar heats bij de Spelen vier jaar geleden in Pyeongchang. Foto: Imago

1. Bobsleeën - 150 km/u

Bobsleeën wordt gezien als de Formule 1 onder de wintersporten, want de snelheden die worden gehaald zijn enorm. De gemiddelde snelheid ligt rond de 150 kilometer per uur en het wereldrecord zou een bizarre 201 kilometer per uur zijn, maar het is onduidelijk waar die snelheid is gehaald.

Bobsleeën verschilt enorm met skeleton en rodelen. De sleeën zijn tot op de millimeter nauwkeurig geslepen en ontworpen om daarmee zo aerodynamisch te zijn. De atleten bewegen in een bob zich naar voren en naar achteren op de rechte stukken, om op die manier een zo hoog mogelijke snelheid te ontwikkelen. In de bochten proberen de atleten zich zo aerodynamisch mogelijk op te stellen, terwijl de piloot de bob door het parcours heen stuurt.

Winter pass | Een inkijkje bij de Formule 1 op het ijs… oftewel: bobsleeën!

Bekijk ook deze graphic . Kun jij spotten welke sporter het snelst over de finishlijn gaat?

WAAR KIJK JE?

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is op vrijdag 4 februari 2022 live te zien op Eurosport en op discovery+ . Vanaf dat moment kun je ruim twee weken lang genieten van live wintersport via onze kanalen.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Ongevaccineerde Kummer mag al eerder de sneeuw op 10 UUR GELEDEN