Beijing 2022

Wie houdt er niet van een gemengde estafette? Dat moet het olympisch comité ook gedacht hebben en dus zijn er maar liefst vier nieuwe gemengde estafettes toegevoegd, waardoor het totaal nu op negen komt. Daarnaast zijn er drie andere events op het programma gezet, waardoor er dit jaar zeven teams of atleten de eerste olympisch kampioenen ooit worden.

Monobob

Een van de voor Nederland meest interessante nieuwe onderdelen op de Winterspelen is de monobob. Het woord zegt het eigenlijk al: bij een monobob is de atleet volledig op zichzelf aangewezen, moet hij of zij zelf de start uitvoeren en zelf het parcours afleggen.

De 28-jarige Karlien Sleper zal de eerste Nederlandse zijn die aan het monobobevent gaat meedoen. De atlete uit Epe presteerde tijdens het wereldbekerseizoen uitstekend en geldt als een kanshebster voor een medaille.

Het monobobben is in het leven geroepen omdat het IOC ernaar streeft om net zoveel mannelijke als vrouwelijke deelnemers te hebben en op zoek ging naar een extra bobslee-onderdeel voor vrouwen. Experimenten met een vierpersoonsbob bleken onsuccesvol, waarna de eenpersoonsslee werd geprobeerd. Alleen de vrouwen zullen in China met de monobob het parcours proberen te bedwingen.

Freestyle skiën: Big Air (vrouwen en mannen)

In 2018 maakte 'Big Air' al haar debuut tijdens de Spelen in Pyongchang bij het snowboarden en in Peking gaan ook de atleten met skies dit spectaculaire onderdeel beoefenen.

'Big Air' zegt het eigenlijk al: de skiërs springen van een grote schans (kicker) en moeten de jury imponeren met verschillende trucs. De atleten krijgen ieder drie pogingen en de beste twee scores worden bij elkaar opgeteld om zo tot een eindscore te komen.

Shorttrack: gemengde estafette

Natuurlijk is shorttrack al jaren een olympische wintersport en de laatste jaren ook een sport waar veel Nederlandse medailles uit voortvloeien. Aan het shorttrackprogramma wordt nu de gemengde estafette toegevoegd.

De atleten rijden een parcours van 2000 meter en komen ieder twee keer op het ijs. De volgorde waarin gereden wordt moet vrouw-vrouw-man-man zijn. Met zoveel personen op het ijs lijkt dit onderdeel garant te staan voor vuurwerk.

Schansspringen: gemengde teams

Ook dit gemengde onderdeel is ongeveer hetzelfde als de andere nieuw toegevoegde gemengde onderdelen. Teams van vier personen (twee vrouwen en twee mannen) springen allen van de schans. De regels zijn hetzelfde als die bij het schansspringen voor mannen.

Er zijn twee rondes waarbij de beste acht teams doorgaan. Zij strijden in de tweede ronde voor de medailles.

Snowboardcross: gemengde teams

Wat is er spectaculairder dan snowboarders die zo hard mogelijk van een heuvel crossen om als eerste bij de finish te komen? Ongelukken en botsingen zijn vrij normaal bij dit onderdeel.

Om voor nog meer vuurwerk te zorgen is daar nu ook een gemengd onderdeel aan toegevoegd. In tegenstelling tot andere sporten bestaan de teams bij de snowboardcross slechts uit twee atleten. De regels zijn simpel. De eerste snowboarder gaat van start en zodra hij of zij de finish is gepasseerd mag de tweede van start gaan.

De teams beginnen al in de kwartfinale en werken het onderdeel binnen het uur af. Het team dat als eerste over de finish komt gaat door naar de volgende ronde.

