SPORTEN ERIN EN ERUIT?

Welke sporten zouden de panelleden graag toegevoegd zien worden aan de Winterspelen en welke mogen van hen liever vandaag nog dan morgen uit het programma geschrapt worden? "Dat hele stapelen bij het rodelen mag van mij meteen weg," is Klippus duidelijk. "Ik vind het heel bijzonder."

Ad

"Ik zou de 10km met vier rijders laten starten en om zogenaamde zomersporten als veldrijden naar de Winterspelen te halen. Dan kan Mathieu van der Poel ook aan de Winterspelen meedoen."

Beijing 2022 Beijing 2022 | Valentijnsdag in het olympisch dorp werkt voor iedereen net even anders 5 UUR GELEDEN

NIEUWE SPORTEN

De laatste jaren deden veel jonge sporten hun intrede op het olympisch programma. Zo wordt er op de Zomerspelen tegenwoordig geklommen, geskateboard en gaan we in de nabije toekomst zelfs breakdancen. Eenzelfde ontwikkeling zien we op de Winterspelen met snellere en spectaculaire varianten op snowboarden en skiën.

"Is dit het voorland van de Olympische Spelen?" vraagt Herbert Cool onder anderen aan Frank van der Putten, Eurosport-commentator bij het snowboarden en gewezen bondscoach in die discipline. "Moeten de Olympische Spelen meer de kant op gaan van evenementen als de X Games?"

X GAMES

"X Games worden georganiseerd voor en door sporters en sluiten beter aan bij de aandachtsspanne van de jeugd van tegenwoordig. De Olympische Spelen worden georganiseerd door mensen die geen ervaring hebben met deze sporten," concludeert van der Putten.

"Bonden," zo vult Haya Leenards aan, "zouden meer moeten luisteren naar commerciële partijen en de atleten zelf om zo de sporten door te ontwikkelen."

GENERATIEKLOOF

"Kijkt de jeugd nog naar sport op televisie?" vraagt Hans Klippus zijn jongere gesprekspartners. "Niek van der Velden postte vanochtend nog een filmpje van hoe een hele klas keek naar zijn optreden. Ze kijken dus wel, maar zijn ook heel erg actief op sociale media."

"Ik ga niet kijken naar dat muurklimmen, maar anderen doen dat wel," vat Hans Klippus de generatiekloof samen. "Dan kijk ik wel naar beelden van oude Spelen."

DE SLOTRONDE

Dat en nog veel meer wordt besproken in de nieuwste aflevering van De Slotronde, de olympische podcast van Eurosport. De Slotronde luister je dagelijks tussen 5 en 20 februari in je favoriete podcast-app.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Dit zijn alle medaillewinnaars op dag tien van de Olympische Spelen 6 UUR GELEDEN