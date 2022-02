Beijing 2022

Het grote verschil is natuurlijk het schaatsen. Waar de Nederlanders gek zijn op het hardrijden op het ijs, zijn de Belgen in de winter vooral geïnteresseerd in veldrijden. Duizenden mensen trekken er (deze coronajaren uitgezonderd) op uit om de helden van de modder in de verschillende crossen van het land luidkeels aan te moedigen. En die sport is helaas voor België nog niet olympisch. Al zouden ze ook dan moeten vrezen voor die ‘Ollanders’.



Toch zijn de Winterspelen wel groot nieuws in België. Onze zuiderburen moeten het vooral hebben van de topprestaties van de internationale helden. En natuurlijk die ene Belg die ergens in de sneeuw of op het ijs in actie is gekomen.

Goud in 1948

Slechts één keer won België goud op de Olympische Winterspelen. Pierre Baugniet en Micheline Lannoy zegevierden in 1948 bij het paarrijden in Sankt Moritz. Dat was direct de vooralsnog meest succesvolle editie van het land. Dat jaar pakten ze ook zilver met bobsleeën.



Verder won België in de olympische historie drie keer brons. Dit succes werd gevierd met bobsleeën (1924), kunstrijden (1928) en schaatsen (1998). En die laatste keer was dan ook nog dankzij onze Bart Veldkamp, die zijn eigen pad koos om zeker te zijn van startbewijzen op de grote toernooien.

Het zilveren succes van Bart Swings

Je kunt je dan ook voorstellen dat het zilver van Bart Swings op de massastart in Pyeongchang (2018) in België een grootse prestatie was. De schaatser regeert daarom ook deze Winterspelen het olympische nieuws. Sporza pakt op zondagmorgen niet uit met Nils van der Poel of Patrick Roest, maar met de zevende plaats van Swings op de 5.000 meter. En dat iedereen toch stiekem had gehoopt op meer.



Gaat de schaatser België alsnog in vervoering brengen? Het zou zomaar kunnen. Op de massastart is hij één van de kanshebbers. Daarnaast komt hij in actie op de 1.500 meter en de 10.000 meter.

Nog meer schaatsers





. Zij is met haar 22 jaar een ervaren kracht in deze sport vol tienersterren. En juist dit kan haar wel eens succes opleveren. Ze behoort internationaal tot de subtop. Zo werd ze vorig jaar vijfde op het WK en derde in de eindstand van de wereldbeker. Als de jonge concurrentie bezwijkt onder de druk kan Hendrickx zomaar komen bovendrijven.



En ook voor shorttrack zijn de Belgen hoopvol. Hanne Desmet werd vorig jaar tweede op de 1.000 meter tijdens het het WK in Dordrecht. Zaterdag plaatste de 25-jarige Vlaamse zich alvast ternauwernood als laatste voor de kwartfinale van de 500 meter. Broer Stijn (de nummer vijf van het WK 2021 op de 500 meter) komt ook in Peking in actie. Op de eerste dag liep hij door een diskwalificatie een plek mis in de kwartfinale van de 1.000 meter, maar er komen nog meer kansen. En shorttrack is natuurlijk bij een uitstek een sport voor een mooie surprise!



Op de biatlon is België met vijf atleten en een mannen aflossingsploeg nog het beste vertegenwoordigd. Medailles lijken echter niet waarschijnlijk. Dit geldt ook voor de drie alpineskiërs, de tweemansbob bij de dames en langlaufer Thibaut de Marre. Swings is tegenwoordig niet meer de enige schaatsende Belg. Mathias Vosté komt in actie op de 1.000 meter en 1.500 meter en Sandrine Tas rijdt bij de vrouwen de 500 meter, 1.000 meter en 1.500 meter. Wonderen worden er van hen echter niet verwacht. Medaillekansen zijn er wel voor Loena Hendrickx bij het kunstrijden . Zij is met haar 22 jaar een ervaren kracht in deze sport vol tienersterren. En juist dit kan haar wel eens succes opleveren. Ze behoort internationaal tot de subtop. Zo werd ze vorig jaar vijfde op het WK en derde in de eindstand van de wereldbeker. Als de jonge concurrentie bezwijkt onder de druk kan Hendrickx zomaar komen bovendrijven.En ook voor shorttrack zijn de Belgen hoopvol. Hanne Desmet werd vorig jaar tweede op de 1.000 meter tijdens het het WK in Dordrecht. Zaterdag plaatste de 25-jarige Vlaamse zich alvast ternauwernood als laatste voor de kwartfinale van de 500 meter. Broer Stijn (de nummer vijf van het WK 2021 op de 500 meter) komt ook in Peking in actie. Op de eerste dag liep hij door een diskwalificatie een plek mis in de kwartfinale van de 1.000 meter, maar er komen nog meer kansen. En shorttrack is natuurlijk bij een uitstek een sport voor een mooie surprise!Op de biatlon is België met vijf atleten en een mannen aflossingsploeg nog het beste vertegenwoordigd. Medailles lijken echter niet waarschijnlijk. Dit geldt ook voor de drie alpineskiërs, de tweemansbob bij de dames en langlaufer Thibaut de Marre.

Verrassingen





Skeletonster Kim Meylemans dan? Zijn er dan nog verrassingen mogelijk? België hoopt op de zeventienjarige snowboardster Evy Poppe. Zij won bij de slopestyle goud op de Olympische Jeugdspelen in 2020 en won een jaar later het WK voor junioren. Zaterdag strandde ze op dit onderdeel echter in de kwalificatie. Poppe krijgt nog een herkansing op de big air.Skeletonster Kim Meylemans dan? Zij stond vorige week volop in de spotlights na een positieve coronatest . Inmiddels is ze weer in training en droomt ze van een medaille. Uitgesloten is dit niet. Ze werd vorig jaar al eens derde in een wereldbekerwedstrijd. In de strijd om eremetaal krijgt zij te maken met Kimberley Bos. En die komt dan weer uit Nederland!

