Beijing 2022

"Vrouwen hebben altijd achter gelopen qua waardering in de sport. Er werd soms zelfs een beetje op neergekeken. Het met elkaar de strijd aangaan voor de medailles is een verbindende factor", vindt Sauerbreij.



"Ik vind ook niet dat mannen automatisch in alles beter zijn. Vrouwen kunnen best meer wendbaar en explosief zijn. Gemengde estafettes hebben de toekomst", vult de voormalig snowboardster aan.

Mooie strijd

Collega Herbert Cool voegt toe. "Bij de biatlon werkt het heel goed, vooral omdat ook kleinere landen nu kans maken op een medaille. Bovendien hebben de vrouwen ervoor gekozen om dezelfde afstand als de mannen af te leggen, dat is heel mooi. Op deze manier is het een goede toevoeging op het biatlonprogramma. Maar ik zet mijn vraagtekens of dit voor elke sport geldt." Commentator Ivo van Haaren is kritischer. "Bij sommige sporten gaat het prima, maar bij andere sporten zie ik de meerwaarde niet. Het is meer iets voor de sociale discussie. Biatlon vond ik vandaag weergaloos , maar dat had niets te maken met dat het mannen en vrouwen waren. Het was gewoon een mooie strijd."Collega Herbert Cool voegt toe. "Bij de biatlon werkt het heel goed, vooral omdat ook kleinere landen nu kans maken op een medaille. Bovendien hebben de vrouwen ervoor gekozen om dezelfde afstand als de mannen af te leggen, dat is heel mooi. Op deze manier is het een goede toevoeging op het biatlonprogramma. Maar ik zet mijn vraagtekens of dit voor elke sport geldt."

Roofbouw

Journalist Hans Klippus wil vooral strijd zien. "Ik vind het bij deze tijd horen dat er gemixte onderdelen zijn, maar bijvoorbeeld bij atletiek en zwemmen mogen de landen zelf de volgorde bepalen. Dan krijg je een man tegelijk met een vrouw. En dan zie je de strijd niet."



Ook waarschuwt hij voor het aantal onderdelen. "Nicolien, bij jou eerste Spelen waren er 78 onderdelen. Inmiddels zijn het er 109. Je moet oppassen dat je geen roofbouw pleegt. De landen zetten terecht hun beste sporters in. Maar dat betekent wel dat bijvoorbeeld Suzanne Schulting echt bij elk onderdeel in actie komt."

