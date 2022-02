Beijing 2022 | Het vuur brandt, de Olympische Spelen zijn begonnen!

De openingsceremonie is traditioneel het begin van ruim twee weken winterse topsport volop hoogtepunten Namens Nederland komen 41 sporters in actie in zeven verschillende disciplines. Op Eurosport en discovery+ ben je overal live bij.

Tijdens de vlaggenparade kwamen alle landen één voor één ‘het Vogelnest’ binnen. Zoals bij elke Olympische Spelen was Griekenland als eerste aan de beurt. China was als gastland de 91ste en laatste. Nederland kwam als zestigste naar binnen. TeamNL bestond uit 22 atleten en 26 begeleiders.

Ad

Beijing 2022 | Nuis en Van Zundert voeren oranje afvaardiging aan bij openingsceremonie

Beijing 2022 BEIJING 2022 | Wat zijn de gevaarlijkste sporten en wat durft iedereen? 4 MINUTEN GELEDEN

Langgekoesterde droom

Cai Qi sprak vervolgens de deelnemers toe. De president van het organiserende comité heette iedereen welkom en sprak onder andere over de corona-uitdaging. Maar zo zei hij, een belofte draagt het gewicht van goud. En daarom gaat de organisatie er samen met de rest van China alles aan doen om er onvergetelijke Spelen van te maken. "Een langgekoesterde droom is werkelijkheid geworden. We gaan een prachtig nieuw hoofdstuk in de sportgeschiedenis schrijven.”

Daarna was IOC-voorzitter Thomas Bach aan de beurt. "Dit is het moment waar jullie allemaal lang naar hebben uitgekeken. Jullie olympische droom wordt werkelijkheid. Met elkaar gaan wij de wereld laten zien hoe rivalen vredig en respectvol met elkaar om kunnen gaan. Wij bouwen bruggen, nooit muren.”

Olympische vlam

Nadat de Chinese president Xi Jinping de Olympische Spelen officieel had geopend, was het tijd om de olympische vlam te ontsteken. Meerdere Chinese olympische sporthelden gaven het vuur lopend aan elkaar door waarna langlaufster Yilamujiang en Zhao Jiawen (Noordse combinatie) het vuur op de juiste plek in het stadion brachten.

De openingsceremonie werd afgesloten met het traditionele vuurwerk om aan de hele wereld te laten zien dat de Olympische Spelen zijn begonnen! Nu is het de beurt aan de sporters om het onvergetelijk te maken.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Het vuur brandt, de Olympische Spelen zijn begonnen! EEN UUR GELEDEN