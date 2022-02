Beijing 2022

Op het moment van schrijven bezet Nederland de derde plek als het gaat om gewonnen medailles.

Ireen Wüst deed waar we allemaal op hoopte. Met nogmaals goud op de 1500 meter bewees ze haar status als de grootste olympiër van Nederland. Ze troefde de Japanse topfavoriete Niho Takagi af en plakte daar ook nog een olympisch record aan vast. Zelf kon ze het niet geloven . Daarbij pakte Antoinette de Jong het brons achter de Japanse.

Suzanne Schulting had het begin van de Spelen misschien anders voorgesteld. Na een valpartij in de halve finale van de mixed relay, was de droom van vijf gouden medailles snel gevolgen. Schulting was vastberaden om revanche op zichzelf te nemen en reed de zilveren plak op de 500 meter. Zelf zegt ze erover: ‘De druk is erorm en dat is niet misselijk. Ik sta natuurlijk met heel veel zenuwen aan de start.’

Irene Schouten maakte op de drie kilometer haar favorietenrol waar door de gouden medaille binnen te slepen. Daarbij reed ze ook een olympisch record. Er lag ook enige druk op de schouders van Schouten doordat ze in aanloop naar de Winterspelen liet zien dat ze veruit de beste was. Dat heeft ze hiermee nog maar eens extra bevestigd.

Sven Kramer droomde van een medaille op de vijf kilometer, maar kwam daar niet verder dan de negende plaats. Hij was daar zelf niet tevreden mee . Op dezelfde vijf kilometer wist Patrick Roest de zilveren plak te bemachtigen. Hij was lang op koers voor goud, maar de Zweedse favoriet Nils van der Poel zat dicht in de buurt van Roest en wist zich in de laatste twee ronden te onderscheiden van de 26-jarige Nederlander die dus genoegen moest nemen met zilver.

Verwachtingen

Er komen nog grote namen in actie. Kjeld Nuis, Sjinkie Knegt, Jorrit Bergsma, andermaal Suzanne Schulting en Jutta Leerdam om er een paar te noemen. Als we de voorspellingen van Gracenote moeten geloven, komen we uit op 20 medailles. We hebben daarvan al een kwart gehaald. Al met al zijn de spelen niet slecht begonnen, maar er is -zoals altijd- ruimte voor verbetering.

