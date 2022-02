In Nederland krijgt een winnaar van een olympische gouden medaille een bedrag van 30.000 euro van het NOC*NSF. Zilver levert je 22.500 euro op. Een bronzen medaille is goed voor 15.000 euro.

Let wel, dit geldt voor individuele sporters. Wint bijvoorbeeld Nederland een medaille bij de relay in het shorttrack of pakken Kramer , Bosker en Roest goud op de ploegenachtervolging dan moet het bedrag gedeeld worden.

De sportbond heeft een lastig rekensommetje gemaakt dat bepaalt wat het gewonnen bedrag is: De individuele medaillebonus x de wortel van het aantal teamleden / aantal teamleden. Als de vier Nederlandse vrouwen bijvoorbeeld goud zouden winnen op de relay shorttrack dan zouden zij 30.000 x 2 = 60.000. Dit bedrag deel je weer door vier waardoor je uitkomt op 15.000 euro per persoon.

Veelwinnaars gaan minder verdienen

Het is niet ondenkbaar dat Suzanne Schulting in Beijing 2022 met drie gouden medailles naar huis gaat. Helaas voor haar gaat ze dan niet met 90.000 euro naar huis. Een tweede medaille levert tweederde van het oorspronkelijke bedrag op. Voor een derde of een vierde medaille krijgt een sporter slechts eenderde.

Wint Schulting bijvoorbeeld drie keer goud dan krijgt ze 30.000 euro voor haar eerste, 20.000 euro voor haar tweede en 10.000 euro voor haar derde medaille. Toch nog steeds een mooi bedrag van 60.000 euro.

Fiscus profiteert mee

Belangrijk is dat de uitgekeerde bedragen niet belastingvrij zijn. Sporters moeten hun medaillebonus gewoon aangeven bij de belastingdienst. Dit betekent in veel gevallen dat ze ongeveer de helft van het geld kunnen inleveren.

Ireen Wüst won al elf olympische medailles Foto: Getty Images

Medaille toch lucratief

Belangrijk om te onthouden is dat atleten vooral veel geld kunnen verdienen met sponsoring. Een medaille levert veel publiciteit op, waardoor sponsors het interessanter vinden om zich aan olympische medaillewinnaars te verbinden. Mocht skeletonster Kimberley Bos bijvoorbeeld een medaille winnen in Peking dan zal ze veel bekender worden waardoor ze voor sponsors aantrekkelijker is.

Een goed voorbeeld van iemand die veel geld heeft verdiend buiten zijn sport is topsnowboarder Shaun White. Door zijn prestaties kon hij bijvoorbeeld een computerspel uitbrengen of acteerde hij in films waarmee hij weer extra inkomsten binnenbracht. Misschien een ideetje voor de Nederlandse sporters?

