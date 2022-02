Beijing 2022 | IOC-voorzitter Bach ontmoet tennisster Peng in gesloten bubbel

Er zijn al enige tijd zorgen om het welzijn van Peng, die beschuldigingen uitte aan het adres van China’s voormalig vice-premier Zhang Gaoli. Nadat de dubbelkampioen van Wimbledon haar zegje had gedaan, volgde een blokkade van accounts op social media en werd enige tijd niets meer van haar vernomen.

De WTA sprong voor Peng in de bres, maar kon niet voorkomen dat het echt wel een tijdje stil bleef. De WTA besloot hierop voorlopig zelfs geen toernooien meer in China te organiseren, omdat het vreest voor de veiligheid van de speelsters. Tijdens de Australian Open was recent nog het een en ander te doen om protestshirts

Beschuldigingen

Peng ontkende sindsdien dat ze beschuldigingen uitte, maar getennist heeft ze ook niet meer. “Wat wij hebben begrepen van Peng is dat ze in Peking woont en vrij kan bewegen. Op dit moment brengt ze tijd door met haar familie en vrienden”, aldus IOC-voorzitter Bach tijdens een persmoment.

“We kunnen nu de volgende stap zetten, zodat we ook face-to-face overtuigd kunnen raken van haar welzijn en mentale frisheid. Peng wilde ons zo graag ontmoeten dat ze uit vrije wil toetreedt tot de strenge bubbel. Zodra alle formaliteiten zijn afgerond, ontmoeten we elkaar.”

Bach sprak al via een videoverbinding met de tweevoudig Grand Slam-kampioene, maar stond erop dat ook een persoonlijk onderhoud met Peng zou plaatsvinden. De voorzitter voegde hier aan toe dat als Peng haar beschuldigingen onderzocht wil zien worden het IOC haar steunt waar het maar kan.

Haar beslissing

“Het IOC wil niet alleen luisteren als teken van respect, maar ook om te zien hoe haar situatie is en hoe ze haar leven wil leven. Stap voor stap proberen we te achterhalen of zij een onderzoek gestart wil zien worden. Natuurlijk steunen we haar, maar het moet haar beslissing zijn. Het is haar leven, het zijn haar beschuldigingen.”

Bach besluit: “We hebben gehoord van het uiten van de beschuldigingen en ook van het intrekken ervan. Er staat een persoonlijke ontmoeting gepland en ook daarna blijven we met elkaar in gesprek. We kunnen straks beter inschatten hoe Peng er fysiek en mentaal aan toe is, omdat we elkaar eindelijk in de ogen kunnen kijken. Daar zijn we blij mee.”

