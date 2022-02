Beijing 2022

"We komen superlatieven tekort", opent Cool de aflevering, verwijzend naar de even verrassende als imponerende zege van de 35-jarige Ireen Wüst op de 1.500 meter. Maar maakt deze prestatie van Wüst haar de grootste Nederlandse sporter aller beste olympiër ooit?

"Voor Nederlandse begrippen zeker", antwoordt Klippus, die aanwezig was bij maar liefst elf Olympische Spelen. "Internationaal blijft het appels met peren vergelijken, maar laat haar dan alleen voor ons de aller grootste blijven, dat vind ik prima."

"In andere sporten zijn veel meer medailles te winnen. Kijk naar de nummers waarop Michael Phelps actief was. Phelps 28 medailles, dat schiet er wel even doorheen."

"Het is ook nog eens een tijdsport", vult statisticus Van Essen aan. "Dat maakt het des te knapper. Wat dat betreft is zij voor mij ook de beste van Nederland."

"Mondiaal is het een kleinere sport", speelt Leenaards advocaat van de duivel, "maar ze doet het wel op vijf verschillende Spelen. Ze is sowieso de grootste van Nederland en echt een van de grootste ter wereld."

Wüsts prestaties kunnen qua impact moeilijk vergeleken worden met sporten als atletiek en zwemmen, maar inmiddels weten de internationale media haar ook te vinden. "En hoe ontspannen ze daarmee omgegaan is, dat kunnen alleen de heel groten", sluit Van Essen af.

