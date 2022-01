Beijing 2022

Bij de vrouwen waren Suzanne Schulting , Xandra Velzeboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof al zeker van de Spelen. Over de laatste vrouw heeft de KNSB enkele weken na kunnen denken en uiteindelijk viel de keuze op Rianne de Vries.

De Vries staat voorlopig alleen ingedeeld op de relay en zal dus geen individuele afstanden rijden als er geen uitvallers zijn. Bij de mannen is er voor Dylan Hoogerwerf wel een kans op individueel succes. Hoogerwerf rijdt in Peking de 500 meter en de relay. De rest van de mannenploeg bestaat uit Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Jens van 't Wout en Sven Roes.

Georgie Dalrymple en Bram Steenaart gaan als reserverijders mee naar Peking. De KNSB wil niet dat er bij een positieve coronabesmetting schaatsers vanuit Nederland moeten overvliegen. De inreisregels van China zouden dit bijzonder gecompliceerd maken. Daarom gaan Dalrymple en Steenaart mee naar Peking en houden zij zich aan precies dezelfde coronaregels als de rest van de ploeg. Bij het langebaanschaatsen kiest de bond voor eenzelfde aanpak.

De achttien schaatsers die namens Nederland op zoek gaan naar medailles zijn al enige tijd bekend. Inmiddels weten we ook zeker wie de reserves zijn. Dai Dai N'tab, die verrassend voor de tweede keer een startbewijs op de Spelen misliep, is bij de mannen reserve samen met Beau Snellink. Voor de twee schaatsers is het een schrale troost, nadat ze zich op basis van de matrix eigenlijk geplaatst hadden, maar ruimte moesten maken voor Sven Kramer en Marcel Bosker.