Beijing 2022

De druk op de atleten is tijdens de Olympische Spelen enorm. Vier jaar lang leven atleten toe naar dit moment. Hele levens staan in het teken van. Miljoenen mensen volgen ieder moment op de voet. Osaka, viervoudig Grand Slam-winnares, spreekt op haar Instagram over haar ervaringen van de Olympische Spelen van Tokyo 2020.

"Misschien was het omdat nu de Winterspelen bezig zijn, maar ik was laatst herinneringen aan het ophalen over mijn Olympische Zomerspelen."

Spijt

"Ik realiseerde mij dat ik spijt had van de hele ervaring. Niet van het aansteken van de olympische vlam. Dat was fantastisch."

"Er was een overheersend gevoel van verdriet omdat ik niet genoot van het daar zijn."

Genieten

"Ik kan het niet geloven dat ik gewoon bij de Olympische Spelen van Tokyo 2020 ben geweest, maar dat ik faalde om immens te genieten."

"Ik denk dat het heel belangrijk gaat worden in mijn leven, genieten van de ervaringen en het meeste maken van de momenten. Hoe lang of hoe kort ze ook zijn."

