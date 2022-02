Beijing 2022

In de laatste editie van De Slotronde blikt het panel terug op de afgelopen twee weken. Uiteraard komt het thema coaches aan bod naar aanleiding van de keiharde reactie van de Russische begeleidster nadat Valieva haar gouden medaille verspeelde in de vrije kür van het kunstrijden.

Het was Klippus opgevallen dat de Nederlandse coach heel anders zijn. "Vreselijk wat die Russische coach heeft gedaan, wat een kenau zeg. Het geeft wel aan hoe geweldig onze Nederlandse coaches zijn. Jacques Orie heeft binnen een vierkante meter Thomas Krol en Kai Verbij naast zich zitten. Heel knap hoe hij dat oplost."

Ook Jeroen Otter maakte zo'n moment mee. "De mannen relayploeg loopt op een dramatische manier de finale mis en vijf minuten later wint Suzanne Schulting goud. Je moet er maar mee om kunnen gaan binnen een ploeg."

Ook sportpsycholoog Yara van Gendt haalt het moment van Valieva terug. "Er wordt soms op een drillmanier met jonge sporters omgegaan. Je zag ook die Russische kunstrijdster die direct aangaf dat ze ermee ging kappen. Ik denk dat die meiden het niet lang volhouden en later niet plezierig terugkijken op hun carrière."

En plezier is juist zo belangrijk om te presteren, vindt Van Gendt. "Dat zie je heel goed bij Ireen Wüst. Wij vinden haar prestatie nog het knapst omdat zij het zo lang heeft volgehouden. Iedereen kan kort over zijn of haar grenzen heen, maar zij heeft het jarenlang volgehouden."



Precies dat maakt Wüst de grootste Nederlandse olympiër in Peking, vindt Eurosport-commentator Thomas Schuurman. "Ze stond er weer op het juiste moment. Dat heeft veel indruk op mij gemaakt. Misschien nog wel meer dan Irene Schouten. Drie keer goud is natuurlijk superknap, maar zij was het hele jaar al de beste."

Van Gendt wil benadrukken dat het niet meevalt om elke weer te pieken. "Het is niet voor te stellen hoe moeilijk het is om twee weken lang gefocust te blijven, te presteren, te herstellen en op tijd je rust te pakken om vervolgens weer te moeten presteren."

Klippus, die vooraf precies het juiste aantal van zeventien medailles voor Nederland had voorspeld, had nog een mooi feitje gevonden. "Wanneer Irene Schouten alleen had meegedaan op de medaillespiegel had ze dertiende gestaan, tussen Japan en Italië in."

