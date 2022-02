Beijing 2022

Het spreekt niet vanzelf om sfeer te brengen in lege of grotendeels lege stadions, maar dj Kapitein Roodbaard slaagt daar op de Big Air bij het het freestyle skiën goed in. Hij krijgt veel complimenten voor zijn sets en ook de atleten kunnen zijn muziek waarderen.

KOFFER VOL PLATEN

Het helpt dat de 41-jarige Amsterdammer, wiens echte naam Ramoen Verbeet luidt, zelf ook een fervent skateboarder is. Hij rolde eigenlijk heel toevallig in het dj'en. Bij een evenement op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord kreeg hij van een vriend een koffer vol plaatjes in handen gedrukt. Post-it's vertelde hem in welke volgorde hij de nummers moest draaien.

Tegenwoordig bepaalt hij zelf welke muziek hij draait en op welke volgorde en zijn eclectische stijl valt duidelijk in de smaak. Verbeet draait muziek uit vele verschillende genres, van hardhouse naar punk rock tot hiphop en R&B.

TONY HAWK

Zijn optreden in China is niet het olympische debuut van de dj. Ook tijdens Tokyo 2020 stond Kapitein Roodbaard achter de draaitafels, destijds bij het skateboarden en toen sprak zelfs skateboard-legende Tony Hawk zich lovend uit over zijn muziekkeuze.

Benieuwd geworden naar de muziek van olympisch-dj Kapitein Roodbaard, luister dan naar zijn set op Soundcloud

WAAR KIJK JE?

