De curlers trapten zorgden gisteren voor de eerste officiële beelden vanuit China. Door het grote aantal wedstrijden in het curlingtoernooi is het noodzakelijk dat sommige wedstrijden voor de officiële opening al plaatsvinden. Het gemengd dubbeltoernooi in het curling trapt zo het olympische programma af.

De curlingwedstrijden worden afgewerkt in de bekende Water Cube. Het stadion waar tijdens de Olympische Spelen van 2008 de zwemwedstrijden werden gehouden en ‘golden girls’ Dekker, Heemskerk, Kromowidjojo en Veldhuis goud wonnen in een wereldrecord. Voor de Winterspelen is de naam omgedoopt tot, hoe kan het ook anders, Ice Cube.

Het aanwezige publiek kon gisteren meteen juichen. Ze zagen hoe het Chinese paar Fan en Li de Zwitsers Perret en Rios versloeg. De Chinezen deden dat door een geweldige take-out waarin drie stenen van de tegenstander het veld werden uitgewerkt.

Beijing 2022 | China verslaat Zwitserland met geweldige take-out

IJshockey

Ook de eerste wedstrijden in het ijshockeytoernooi zijn inmiddels gespeeld. Zo kwamen de Canadese vrouwen in actie tegen Zwitserland. De Canadese vrouwen waren duidelijk een klasse beter dan het Zwitserse team.

Beijing 2020 | Canadese ijshockeydames veel te sterk voor Zwitsersland

Alpineskiën

De alpineskiërs hadden vannacht de eerste training op de olympische piste. De Italiaan Cristof Innerhofer beleefde daar enkele spannende momenten.

Beijing 2022 | Innerhofer moet spectaculaire redding verrichten tijdens run in training

Vannacht kunstrijden

Vannacht komen de eerste kunstrijders in actie tijdens de teamwedstrijd. De officiële startlijst is nog niet bekend gemaakt, maar misschien kunnen we vannacht vanaf 02.00 uur tweevoudig olympisch kampioen Yuzuru Hanyu in actie zien.

Waar kijk je?

