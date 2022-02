Beijing 2022

Dat de Noren het klassement zouden winnen was voordat de Spelen zouden beginnen al wel zeker. Het Scandinavische land is al sinds jaar en dag dominant op de ski. Vooral in het biatlon en het langlaufen lijken de Noren onverslaanbaar, maar ondanks dat Noorse equipe liefst 22 medailles binnen sleepte hebben ze toch onder hun kunnen gepresteerd. De Rus Alexander Bolshunov en de Fransman Quentin Fillon Maillet waren vaak de hoofdrolspelers als het ging om het verstoren van het Noorse feestje.

Het datavoorspellingsbureau Gracenote had vooraf 44 medailles aan de Noren toegedicht. Uiteindelijk bleef de teller, mede dus door de toegenomen concurrentie bij het biatlon en het langlaufen, op 37 medailles steken.

Nederland

Ondanks dat de voorspelde 21 medailles , waarvan 12 gouden, niet zijn behaald, kan TeamNL terugkijken op een geslaagde Winterspelen. Het eindigt op plek zes van de medaillespiegel net onder Zweden.

Ongeveer een kwartier heeft TeamNL het klassement aangevoerd, toen Kjeld Nuis verrassend de gouden plak binnen sleepte op de 1500 meter. Het was voor het eerst dat Nederland bovenaan het (virtuele) medailleklassement stond, een unieke prestatie. Het waren vijftien schitterende minuten!

Top van het klassement

Duitsland eindigt één plek achter de Noren. Voor het grootste deel is die runner-up plek te danken aan de Duitse kunsten op de slee. Onze Oosterburen domineren al jaren in het bobsleeën, skeleton en rodelen.

De Duitse ploeg haalde liefst negen gouden medailles in deze drie sporten en zestien medailles in totaal. De verrassingen voor de Duitsers kwamen in de Noordse Combinatie (goud voor Vinzenz Gelger) en de teamsprint bij het langlaufen.

Curlingbrons

China kroop op de laatste dagen naar boven en eindigen dankzij een prima eindsprint op het medaillepodium. De Amerikanen volgen de Chinezen met tien medailles meer, maar met een keer minder goud.

Door het curlingbrons van de Zweedse vrouwen op de voorlaatste dag zijn de Zweden Nederland net voorbij gekropen, en daardoor finisht TeamNL op plek zes van de algemene medaillespiegel.

